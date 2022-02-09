Galatasaray'da Mustafa Muhammed takıma katıldı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
NFT aleminde her şeyim çalındı paniği Kullanıcılar nerede hata yapıyorNFT aleminde 'her şeyim çalındı' paniği! Kullanıcılar nerede hata yapıyor?#NFT
İsveçte Kovid-19 kısıtlamaları kaldırıldıİsveç'te Kovid-19 kısıtlamaları kaldırıldı#İsveç
Okan Buruk aylar sonra ortaya çıktı Fenerbahçe ve Beşiktaş sonrası Galatasaray iddiası...Okan Buruk aylar sonra ortaya çıktı! Fenerbahçe ve Beşiktaş sonrası Galatasaray iddiası...#Okan Buruk
Firari şüpheli yakalandı Ece Erkenden ilk paylaşımFirari şüpheli yakalandı! Ece Erken'den ilk paylaşım#Şafak Mahmutyazıcıoğlu
Hacizli taksisini bağlamak isteyen trafik polisini 15 metre sürüklediHacizli taksisini bağlamak isteyen trafik polisini 15 metre sürükledi#Erzurum
Bakan Dönmez yanıt verdi: Elektrik faturalarında düzenleme olacak mıBakan Dönmez yanıt verdi: Elektrik faturalarında düzenleme olacak mı?#Fatih Dönmez
Kentte binlerce kişi aynı şikayetle hastaneye koştu Bakanlık harekete geçtiKentte binlerce kişi aynı şikayetle hastaneye koştu! Bakanlık harekete geçti#Bilecik
Çocuklar için Omicron uyarısı Uzmanlar kilit semptomu açıkladıÇocuklar için Omicron uyarısı! Uzmanlar kilit semptomu açıkladı #Omicron
İşte piyasaların orkestra şefi ABD 10 yıllık tahvil faizleri ne mesaj veriyorİşte piyasaların orkestra şefi! ABD 10 yıllık tahvil faizleri ne mesaj veriyor?#ABD 10 Yıllık Tahvil Faizleri
Younousse Sankhareden olay iddialar Giresunspordan açıklama geldi...Younousse Sankhare'den olay iddialar! Giresunspor'dan açıklama geldi...#Younousse Sankhare
Şaşırtan evlilik araştırması: Oranlar iki katı çıktıŞaşırtan evlilik araştırması: Oranlar iki katı çıktı! #Evlilik
Kimsenin yapamadığını Putin başardı Uzun zaman sonra bir ilk...Kimsenin yapamadığını Putin başardı! Uzun zaman sonra bir ilk...#AVRUPA
Mekanik ağaçlar dünyayı kurtarabilir miMekanik ağaçlar dünyayı kurtarabilir mi?#İklim Krizi
Bir devir böyle sona erdi... Juan Martin Del Potro, gözyaşları içerisinde tenisi bıraktıBir devir böyle sona erdi... Juan Martin Del Potro, gözyaşları içerisinde tenisi bıraktı#Tenis
Çocukken tacize bile uğrasan sesini çıkarma dedilerÇocukken 'tacize bile uğrasan sesini çıkarma' dediler #Sharon Stone
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

Galatasaray'da Mustafa Muhammed takıma katıldı

#Galatasaray#Süper Lig#Mustafa Muhammed
Galatasarayda Mustafa Muhammed takıma katıldı

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’in 25. haftasında evinde Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bir günlük iznin ardından yaptığı antrenmanla devam etti. Mısırlı futbolcu Mustafa Muhammed takıma katılırken, tedavi süreci devam eden Fernando Muslera da düz koşulara başladı.

Haberin Devamı

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Domenec Torrent yönetiminde yapılan antrenman ısınma hareketleri ile başladı ve pas, top kapma çalışmasıyla devam etti. Ardından hücum aksiyonları üzerinde duruldu. Antrenman gruplar halinde dar alanda yüksek tempoyla oynanan çift kale maçlarla tamamlandı.

Antrenmana Mısır Milli Takımı ile katıldığı Afrika Uluslar Kupası'ndan dönen Mustafa Muhammed de katıldı.

Tedavi süreci devam eden Fernando Muslera sahada düz koşulara başladı. Yine tedavisi süren Işık Kaan Arslan da kendisi için hazırlanan özel program dahilinde takımdan ayrı çalıştı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Galatasaray#Süper Lig#Mustafa Muhammed

BAKMADAN GEÇME!

NFT aleminde her şeyim çalındı paniği Kullanıcılar nerede hata yapıyor

NFT aleminde 'her şeyim çalındı' paniği! Kullanıcılar nerede hata yapıyor?

#NFT
Çanakkale Köprüsü hazır

Çanakkale Köprüsü hazır

#1915 Çanakkale Köprüsü
Güvercini kurtarmak için kollarını feda etmişti... Yardım sırası şimdi bizde

Güvercini kurtarmak için kollarını feda etmişti... Yardım sırası şimdi bizde

#Ramazan Taşdemir

BAKMADAN GEÇME!

NFT aleminde her şeyim çalındı paniği Kullanıcılar nerede hata yapıyor

NFT aleminde 'her şeyim çalındı' paniği! Kullanıcılar nerede hata yapıyor?

#NFT
Çanakkale Köprüsü hazır

Çanakkale Köprüsü hazır

#1915 Çanakkale Köprüsü
Güvercini kurtarmak için kollarını feda etmişti... Yardım sırası şimdi bizde

Güvercini kurtarmak için kollarını feda etmişti... Yardım sırası şimdi bizde

#Ramazan Taşdemir