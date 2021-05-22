Galatasaray'da Mustafa Cengiz'den Marcao sözleri! "En büyük transferlerimizden biri"

Marcao ile 3 yıllık yeni sözleşme imzalayan Galatasaray'da başkan Mustafa Cengiz, imza sonrası açıklamalarda bulundu.

Marcao'nun Kasımpaşa maçında Mostafa Mohamed'in penaltı atmasına yardım etmek için gösterdiği çabayı hatırlatan Cengiz, "Benim için en önemli fotoğraflardan biri, balçık sahada, Muhammed'e penaltıyı attırmak için yaptırdığını hiç unutmuyorum. Haysiyet bu, sahada bunu en iyi sergileyenlerden biri oldu. Biz bunu istiyoruz, başarılı, başarısız olur, o ayrı. Yüzde yüz başarılı olacaksınız diye bir şey yok. Oyuncularımızın son haftalardaki mücadelesine alkış tutarız, bu yolda kendileri galiptir, üzülmedik. Gerçi G.Saray'ı şampiyonluktan başka bir şey tatmin etmez, mutlu olmadık ama 1 gol atsak işler değişecekti. Futbolun adaleti var mı, yok. Abdurrahim adalet diye bağırdı ama olmadı adalet. Bazen bir beraberlik çok önemli." dedi.

Marcao'nun gösterdiği performansla herkesi utandırdığını söyleyen Mustafa Cengiz, "Biz Marcao'yu aldığımızda çok laflar ettiler. Öyle bir karakter, öyle bir oyun sergiledi ki herkesi utandırdı. Bütün Türkiye memnun Marcao'dan, biz bu sözleşmeyle en büyük transferlerimizden birini yaptık" diye konuştu.

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