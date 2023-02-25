Galatasaray'da Muslera'yı koltuk değneği bile durduramadı

Haberin Devamı

G.Saray kaptanı Fernando Muslera saha içinde de saha dışında da örnek davranışlarını sürdürüyor. Sarı kırmızılıların ligde son oynadığı karşılaşma olan Trabzonspor mücadelesinde sakatlanan Uruguaylı futbolcunun ayak sırtı kemiklerinden birinde darbeye bağlı kanama ve kısmi çökme tespit edilirken takıma dönüşünün 4-5 hafta sürebileceği öğrenilmişti.

FUTBOLU GALATASARAY'DA BIRAKMASI İSTENECEK

Deprem nedeniyle lige verilen arada havuz koşu çalışmalarına başlayan Muslera sakatlığına ve idmana çıkamayacak olmasına karşın arkadaşlarını yalnız bırakmamak için koltuk değnekleriyle Antalya kampına gitti. 11 Mart’ta oynanacak Kasımpaşa maçına yetiştirilmeye çalışılan deneyimli kaleci bu süreçteki tavırları, liderliği G.Saray teknik heyeti ve yönetiminin takdirini kazandı. Sarı kırmızılılar, 12 yıldır takımda görev yapan 36 yaşındaki kaleciden futbolu Cimbom’da bırakmasını isteyecek.

Haberin Devamı

KOLTUK DEĞNEĞİ İLE YARDIMA KOŞTU

Muslera sakatlığına rağmen Deprem felaketinden etkilenen vatandaşlar için koltuk değneği ile Nef Stadı’daki yardım merkezine giderek çalışmalara yardımcı oldu. Uruguaylı file bekçisi, oyuncuların aylık maaşını depremzedelere bağışladığı kampanyayı takım içinde Kerem ve Gomis ile başlatan isim olarak öne çıktı.