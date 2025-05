Galatasaray'da Muslera'nın yerine bir aday daha!

Haberin Devamı

Galatasaray'da yaz transfer dönemi için çalışmalar hız kazanmış durumda. Sarı-Kırmızılılarda gündemin önemli konu başlıklarından biri de kaleci transferi.

MUSLERA İLE YOLLARIN AYRILMASI BEKLENİYOR

Galatasaray'da Ağustos 2011'de kadroya katılan Fernando Muslera döneminin sonuna gelinmiş durumda. Uruguaylı kaleci ile sezon sonunda yolların ayrılması bekleniyor fakat elbette bu konu da henüz netliğe kavuşmuş değil.

'BİR YIL DAHA KAL'

Mauro Icardi ve Lucas Torreira kazandığı 18 kupayla tarihe geçen Fernando Muslera için paylaşımlar yapmıştı. Torreira, “Seninle her an özel kardeşim. Her şey için teşekkürler. Ve sonuncusu için gidiyoruz” derken, İcardi, “Bir yıl daha kal” çağrısında bulundu.

LİSTE KALABALIK

Yine de Fernando Muslera sonrasındaki dönem adına Galatasaray, hummalı bir çalışma yürütüyor. Sarı-Kırmızılılar'ın kaleci transferi adına birçok yıldız isim gündeme gelmişti. Bu listeye şimdi bir isim daha eklendi.

SON ADAY BULKA!

Muslera ile yolları ayırmaya hazırlanan Galatasaray, kaleci adayları listesine Nice’in 25 yaşındaki 1.99’luk Polonyalı file bekçisi Marcin Bulka’yı da ekledi.

Temmuz 2022'de PSG'den 2 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Nice kadrosuna katılan Polonyalı kaleci, burada sergilediği başarılı performansla dikkatleri çekti. 25 yaşındaki Bulka'nın Fransız ekibi ile olan sözleşmesi Haziran 2026'da sona erecek.