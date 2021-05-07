Galatasaray'da Muslera'nın giyeceği eldivene taraftarlar karar verecek

Sarı-kırmızılı kulübün iş ortağı Socios.com üzerinden açılan oylama sonucuna göre Muslera, taraftarın seçtiği eldivenle sezonun son antrenmanına çıkarken, oylamaya katılanlar arasından seçilecek bir taraftara da sezon hatırası olarak imzalı eldivenini hediye edecek.

Socios.com üzerinden açılan oylamada $GAL Fan Token sahibi taraftarlar, Uruguaylı kalecinin sezonun son antrenmanında giyeceği eldivenin rengine karar verecek.

Fan Token sahibi olan taraftarlar, Galatasaray’ı seçtikten sonra oylama bölümüne giderek, oylarını verebilecekler.