Galatasaray'da Muslera’nın Bayern Münih maçında oynaması mucize

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Galatasaray’da, önceki gün oynanan Kasımpaşa maçında sol kolundan sakatlanan Fernando Muslera’nın durumu netleşti...

Karşılaşmanın ikinci yarısında aldığı darbe sonucu sol dirsek ekleminde çıkık oluşan ve saha içerisinde çıkığı yerine oturtulduktan sonra 60. dakikada oyunu terk eden Uruguaylı kaleci, dün sponsor hastane Medicana’da detaylı kontrolden geçirildi.

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Kontrollerin ardından yapılan açıklamada, “Muslera’nın tetkiklerinde çıkığa eşlik eden herhangi bir kırığa rastlanmamıştır. Yapılan ilk değerlendirmede eklem çevresi kaslarda yırtık, eklem kapsülünde kanama ve eklemi oluşturan bağlarda kısmi esneme tespit edilmiştir. Eklem çıkığı saha içerisinde oturtulan oyuncumuzun ileri tedavisine kulübümüzün sağlık merkezinde başlanmıştır” bilgisi verildi. Fernando Muslera’nın çarşamba günü Bayern Münih ile oynanacak maçta forma giymesi beklenmiyor.

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