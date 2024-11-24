Galatasaray'da Muslera'nın alternatifi İngiltere'den geliyor! Transfer için Taffarel devrede...

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Trendyol Süper Lig'de ve UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna emin adımlarla ilerleyen Galatasaray, transferde de gaza bastı.

2024-2025 sezonunun sonunda sözleşmesi bitecek olan Fernando Muslera'nın yerini doldurmak isteyen sarı kırmızılılar transfer çalışmalarına şimdiden başladı.

Galatasaray'da birçok kupa kazanan ve kulübün efsaneleri arasına adını yazdıran 38 yaşındaki Muslera'nın sezon sonunda sözleşme uzatması beklenmiyor. Yazın sarı kırmızılılara veda etmesi beklenen Muslera'nın Ülkesi Uruguay'a dönmek istediği biliniyor.

'NİYETİ ÜLKESİNE DÖNMEK'

Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk'ta geçtiğimiz günlerde katıldığı bir televizyon programında Muslera'nın geleceği hakkında şu ifadeleri kullanmıştı:

"Niyeti sezon sonu ülkesine dönmek. Çok profesyonel, çok çalışıyor. Bence oynar, devam eder. Benim görüşümü sorarsan kaleci olarak oynayabilecek özelliklere sahip.

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Geçen sene de bu sene ülkesine dönmek, bırakmak istiyordu. Ailesi orada. Çocukları, eşi orada. Ülkesine dönme düşüncesi var. Takım kaptanı. Takıma, camiaya hakim. Önemli bir karakter. Çok da iyi kaleci. Muslera gidince kaleci bulmak kolay değil. Muslera bıraksa da kalsın isteriz ama onun amacı ülkesine dönmek. Ailesi orada. Çocuklar büyüyor, uzak kalınca özlem artıyor."

YENİ KALECİ İNGİLTERE'DEN

Tecrübeli file bekçisinin alternatifleri için arayışa geçen Galatasaray yönetimi soluğu İngiltere'de aldı.

İspanyol basınından Todo Fichajes'te yer alan habere göre; Galatasaray, Liverpool'da forma giyen Brezilyalı kaleci Alisson Becker'i transfer etmek istiyor.

TAFFAREL DEVREYE GİRECEK

Galatasaray'ın bir başka efsane kalecisi Cladiuo Taffarel aracılığıyla oyuncuyu ikna etmeye çalışacağı belirtilirken sarı kırmızılıların kış transfer döneminin ardından çalışmalarına hız katacağı ileri sürüldü.

Haberde yıldız eldivenin Liverpool'dan ayrılmaya sıcak bakmadığı ifade edilirken Galatasaray'ın da Liverpool ve oyuncu cephesini ikna etmeye çalışacağı yazıldı.

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Transferi yazın gerçekleştirmeyi hedefleyen sarı kırmızılılar, iyi bir teklifle İngiliz devinin kapısını çalacağı aktarıldı.

62.5 MİLYON EURO ÖDENMİŞTİ

2018 yazında İtalya Serie A ekibi Roma'dan 62.5 milyon euroluk bedelle Liverpool'a katılan 32 yaşındaki kalecinin 2027 yılına kadar kulübüyle sözleşmesi bulunuyor.

Liverpool formasıyla toplamda 271 resmi maçta görev yapan Alisson, Brezilya Milli Takımı'nın kalesini de 70 kez korudu.