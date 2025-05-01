Galatasaray'da Muslera'nın alternatifi Brazao!

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Galatasaray'ın 14 yıldır kalesini koruyan Fernando Muslera’nın kalıp kalmayacağı ile ilgili belirsizlik sürerken sarı kırmızılılar Uruguaylı eldiveninin olası bir vedası durumunda sıkıntı yaşamamak için çalışmalarını sürdürüyor.
TNT Sports’un haberine göre; sarı kırmızılı ekip Santos forması giyen Gabriel Brazao ile ilgileniyor. Haberde, Cimbom’un Brezilyalı kalecinin temsilcileriyle temasa geçtiği ancak resmi bir teklif olmadığı yazıldı.
PİYASA DEĞERİ 4 MİLYON EURO
Brezilya basınından UOL’de yer alan habere göre ise Galatasaray beş aydır takip ettiği 24 yaşındaki kaleci için sezon bitmeden Santos’a teklif yapmayı planlıyor. Güncel piyasa değeri 4 milyon Euro olarak gösterilen Brazao’nun kulübü Santos ile 2028 yılına kadar devam ediyor.