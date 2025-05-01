×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Galatasaray'da Muslera'nın alternatifi Brazao!

Güncelleme Tarihi:

#Transfer#Muslera#Brazao
Galatasarayda Musleranın alternatifi Brazao
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 02, 2025 07:00

G.Saray’ın 24 yaşındaki kaleci ile temasa geçtiği sezon bitmeden de Santos’a teklifin sunulacağı iddia edildi.

Haberin Devamı

Galatasaray'ın 14 yıldır kalesini koruyan Fernando Muslera’nın kalıp kalmayacağı ile ilgili belirsizlik sürerken sarı kırmızılılar Uruguaylı eldiveninin olası bir vedası durumunda sıkıntı yaşamamak için çalışmalarını sürdürüyor.

TNT Sports’un haberine göre; sarı kırmızılı ekip Santos forması giyen Gabriel Brazao ile ilgileniyor. Haberde, Cimbom’un Brezilyalı kalecinin temsilcileriyle temasa geçtiği ancak resmi bir teklif olmadığı yazıldı.

Gözden Kaçmasınİtalyada Mafya - Futbol soruşturması tamamlandı: Hakan Çalhanoğluna cezaİtalya'da 'Mafya - Futbol' soruşturması tamamlandı: Hakan Çalhanoğlu'na ceza!Haberi görüntüle

PİYASA DEĞERİ 4 MİLYON EURO

Brezilya basınından UOL’de yer alan habere göre ise Galatasaray beş aydır takip ettiği 24 yaşındaki kaleci için sezon bitmeden Santos’a teklif yapmayı planlıyor. Güncel piyasa değeri 4 milyon Euro olarak gösterilen Brazao’nun kulübü Santos ile 2028 yılına kadar devam ediyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Transfer#Muslera#Brazao

BAKMADAN GEÇME!