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Galatasaray'da Muslera'dan Strakosha yorumu! 'Hatamızın affı olmuyor'

#Muslera#Lazio#Galatasaray
Galatasarayda Musleradan Strakosha yorumu Hatamızın affı olmuyor

Galatasaray'ın kaptanlarından Fernando Muslera, Lazio'yu 1-0 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.

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UEFA Avrupa Ligi'nde Lazio'yu 1-0 mağlup eden Galatasaray'da Fernando Muslera, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

'ÖNEMLİ BİR GALİBİYETTİ'

Mücadeleyi değerlendiren Muslera, "Çok önemli bir galibiyetti. Nasıl başlarsanız öyle gider, grubun ilk maçıydı. İtalya'nın önemli takımlarından birine karşı oynadık. Bugün Galatasaray hem ofansif hem de defansif anlamda iyi çalışan bir takım görüntüsü verdi." dedi.

Muslera sözlerini, "Bugünün keyfini çıkaracağız ama pazar günü önemli bir maçımız var, artık onu düşünmemiz lazım." ifadeleriyle sürdürdü.

'KALECİLER YALNIZDIR'

Golde hatası olan Strakosha için de açıklama yapan Uruguaylı kaleci, "Benim de birkaç maç önce hatam oldu. Kaleciler yalnızdır, bu da bizim işimizin bir parçası. Benim de yaptığım hatalar oldu. Bugün rakip kalecinin yaptığı hata gibi hatalar olacaktır. Kalecilerin işinin cilvesi bu. Bizim hatamızın affı olmuyor." şeklinde konuştu.

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#Muslera#Lazio#Galatasaray