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Galatasaray'da Muslera yerine kaleye iki aday var! 3 oyuncu takasta kullanılabilir

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#Transfer#Galatasaray#Fenerbahçe
Galatasarayda Muslera yerine kaleye iki aday var 3 oyuncu takasta kullanılabilir
Oluşturulma Tarihi: Haziran 07, 2025 07:00

Galatasaray, Uğurcan için Trabzon’un kapısını para+takas formülü ile çalmayı planlıyor. Bununla beraber, daha genç bir isim olan Berke Özer de ihtimaller dahilinde.

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Galatasaray, Fernando Muslera’nın takıma veda etmesinin ardından kalesini güçlendirmek isterken sarı kırmızılılarda Trabzonspor’un kaptanı Uğurcan Çakır konusunda ısrar devam ediyor. Bordo mavili kulübün başkanı Ertuğrul Doğan, Avrupa dışında yurt içinden gelecek tekliflere kapılarının kapalı olduğunu net olarak ifade ederken, Galatasaray yönetimi bu konudaki olumlu tutumunu devam ettiriyor.

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Bunun en önemli sebeplerinden biri Eren Elmalı transferinden dolayı Karadeniz ekibi ile kurulan iyi ilişkiler. Diğeri ise Trabzonspor’un Halil Dervişoğlu, Berkan Kutlu ve Kerem Demirbay’le ilgilenmesi. Sarı kırmızılıların bu futbolculara karşılık kaleci Uğurcan Çakır için takas ve para teklifinde bulunması bekleniyor. Bununla birlikte son 2 sezondur Eyüpspor kalesini koruyan Berke Özer’in ismi de masada. Hatta Eyüpspor’la daha önce anlaşma olması durumunda tercih’in Berke’den yana kullanılması bekleniyor.

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#Transfer#Galatasaray#Fenerbahçe

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