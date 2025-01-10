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Galatasaray'da Muslera 'veda' dedi!

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#Galatasaray#Muslera#Süper Lig
Galatasarayda Muslera veda dedi
Oluşturulma Tarihi: Ocak 11, 2025 07:00

Galatasaray yönetimi, teknik direktör Okan Buruk’un kalmasını istediği 38 yaşındaki kaleciye, bu sezon aldığı 2.5 milyon Euro’yu teklif etti. Ancak yıllardır uzak kaldığı ülkesine dönmek istediğini belirten Muslera, öneriye olumsuz yanıt verdi.

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Galatasaray'da, yönetim kurulunun sözleşme yenilemek istediği Fernando Muslera, kulüpte kalıp kalmayacağına ilişkin kararını verdi.

TRT Spor’da yer alan habere göre Uruguaylı kaleci, sezon sonunda sözleşmesinin bitimiyle takımdan ayrılmak istediğini kulübe resmen bildirdi. Sarı kırmızılı yönetim, teknik direktör Okan Buruk’un kalmasını istediği Muslera’ya, bu sezon aldığı 2.5 milyon Euro’yu teklif etti. Ancak 38 yaşındaki file bekçisi, Uruguay’da yaşayan ailesinin yanına gitmek istediğini belirterek öneriyi reddetti.

2011 yılında 6 milyon 750 bin Euro bonservis bedeli karşılığında Lazio’dan satın alınan Fernando Muslera, Galatasaray formasıyla 531 resmi karşılaşmaya çıktı. Bu maçlarda 571 gol yiyen ve 187 müsabakada kalesini gole kapatan Muslera, 7 Süper Lig, 6 TFF Süper Kupa ve 4 Türkiye Kupası olmak üzere toplam 17 şampiyonluk kazandı.

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