Galatasaray'da Muslera ve Osimhen 3 puana yetmedi! Penaltıyı yaptırdı, taraftarın tepkisini çekti

Haberin Devamı

Kasımpaşa ile Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında karşı karşıya geldi.

Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan müsabaka 3-3 eşitlikle sona erdi.

Sarı - kırmızılılara Victor Osimhen'in kaydettiği 2 gol ve Fernando Muslera'nın kurtarışları 3 puana yeterli olmazken, Cuesta skor 3-2 Galatasaray lehineyken yaptırdığı penaltıyla tartışmalara yol açtı.

GALATASARAY 5. BERABERLİĞİNİ ALDI

Bu sonuçla birlikte şampiyonluk yarışında 2 puan bırakan Galatasaray, ligde üst üste 2, toplamda 5. beraberliğini aldı. Okan Buruk'un öğrencileri, bu sezon ayrıca Kasımpaşa ile oynadığı 2 maçtan da 3-3’lük skorla sahadan ayrıldı.

Sarı - kırmızılılar ligde Kasımpaşa karşılaşmaları haricinde Eyüpspor, Hatayspor ve Fenerbahçe ile berabere kaldı.

OKAN BURUK, TRİBÜNDEN TAKİP ETTİ

Haberin Devamı

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, cezası nedeniyle saha kenarında takımının başında yer alamadı.

Ligin 25. haftasındaki Fenerbahçe derbisinden sonra Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun (PFDK) 1 maç ceza verdiği tecrübeli teknik adam, soyunma odası ve yedek kulübesine giremedi.

Sarı-kırmızılı ekibi Kasımpaşa müsabakasında saha kenarından Buruk'un yardımcısı İrfan Saraloğlu yönetti.

OSIMHEN 2 KERE SAHNEYE ÇIKTI

Müsabakanın 12. dakikasında kazanılan penaltıda topun başına geçen Osimhen, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve skor 1-0 oldu. Maçın 71. dakikasında bir kez daha sahneye çıkan 26 yaşındaki futbolcu, kaleci Fernando Muslera’nın uzun pasında defanstan seken topu aldı ve ceza sahası dışından yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu ve takımını 3-2 öne geçirdi. Nijeryalı futbolcu böylece Süper Lig’de gol sayısını 16’ya çıkardı. UEFA Avrupa Ligi’nde de 6 golü bulunurken toplamdaki gol sayısını 22’ye yaptı.

DAVINSON SANCHEZ 3. GOLÜNÜ ATTI

Galatasaray’ın Kolombiyalı defans oyuncusu Davinson Sanchez ise Kasımpaşa maçıyla birlikte Trendyol Süper Lig’deki 3. golünü kaydetti.

Müsabakanın 69. dakikasında Gabriel Sara’nın sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta kale önünde bulunan Sanchez kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu ve skor 2-2 oldu. 28 yaşındaki futbolcu, ligde Çaykur Rizespor ve Beşiktaş maçlarından sonra 3. golünü kaydetti.

Haberin Devamı

MUSLERA'DAN 5 KURTARIŞ 1 ASİST

Tam 6 golün çıktığı karşılaşmaya sarı - kırmızılıların kalecisi Fernando Muslera damga vurdu. 4'ü ceza sahası içerisinden olmak üzere tam 5 kurtarışa imza atan Urugaylı file bekçisi, 3. golde de Victor Osimhen'in asistini yaptı.

YAPTIĞI MÜDAHALE TEPKİYE NEDEN OLDU





Sarı kırmızılıların kış transfer döneminde renklerine bağladığı Carlos Cuesta, skor 3-2'yken yaptırdığı penaltıyla 3 puana neden oldu.

Mücadelenin 85. dakikasında Can Keleş'i ceza sahası içinde formasından çekerek düşüren Kolombiyalı futbolcu için sarı - kırmızılı taraftarlar sosyal medyadan tepki gösterdi.

Haberin Devamı