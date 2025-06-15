Galatasaray'da Muslera sonrası yeni kaleci belli oluyor: Transferde mutlu sona doğru!

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Muslera'nın ayrılığı sonrası gündeme gelen en az 10 adaylı listedeki isimlerden biri olan Alman eldiven Marc-Andre ter Stegen, Cim Bom’a yeşil ışık yaktı.

Bu sezon geçirdiği sakatlık sebebiyle eldivenleri Szczesny’ye kaptıran Ter Stegen, Barcelona'nın Espanyol'dan 25 milyon euro karşılığında Joan Garcia’yı da kadrosuna katması sonrasında üçüncü kaleci konumuna düşecek.

AYRILIK İÇİN GEMİLERİ YAKTI

Alman file bekçisi, Garcia’nın da transfer edilme süreciyle birlikte gemileri yaktı. Kendisine yeni bir kulüp arayan Ter Stegen'in bu hamlesi, Galatasaray’ı da harekete geçirdi.

TER STEGEN'LE ANLAŞILDI!

Sarı-Kırmızılılar son birkaç günlük süreçte 33 yaşındaki kaleciyle temas üstüne temas kurdu. Almanya’daki önemli bağlantılarını da Ter Stegen için devreye sokan Galatasaray Yönetimi, sonunda beklediği cevabı aldı. Tarafların kontrat konusunda anlaşmaya vardıkları iddia edildi.

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BONSERVİSİYLE GELEBİLİR

Ancak şu anki en kritik pürüz Barcelona’nın bu transferde ne talep edeceği. Galatasaray ilk devreye girdiğinde gündemde kiralama konusu vardı. Ancak Ter Stegen’in yaşadığı kriz, konuyu bonservisle satın alma noktasına getirdi.

ALTERNATİFİ ÇOK

Bu arada Galatasaray bir yandan Marc-Andre ter Stegen operasyonunu yürütürken, gündemdeki diğer kaleciler için de kesinlikle geri adım atmıyor. Özellikle Aston Villa’nın kalecisi Emiliano Martinez’le olan sıcak temas hiç kesilmedi. Bonservisi Chelsea’de bulunan Petrovic şimdilik Türkiye’ye gelmeye sıcak bakmadığını bildirirken, Alisson Becker konusunda da henüz görüşmeler istenen seviyeye gelmedi. Geniş liste üzerinde çalışmalar hassasiyetle yürütülüyor.