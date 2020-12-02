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DHA
Haber Giriş: 02.12.2020 - 15:42 | Son Güncelleme:

Galatasaray'da Muslera, Saracchi ve Falcao bireysel çalıştı

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Galatasaray'da Muslera, Saracchi ve Falcao bireysel çalıştı
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Galatasaray, Süper Lig’in 11'inci haftasında Hatayspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Florya Metin Oktay Tesisleri’ndeki antrenmana ısınma hareketleri ile başlandı. Daha sonra teknik driller üzerinde duruldu. 

Devam eden bölümde pas oyunları gerçekleştirildi. Antrenmanın ana bölümünde dayanıklılığa yönelik çift kale oyun oynandı.  Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı. Fernando Muslera, Marcelo Saracchi ve Radamel Falcao, kendileri için hazırlanan özel program dahilinde çalıştı.

Sarı kırmızılılar, Hatayspor maçı hazırlıklarına yarın saat 11.30’da Florya Metin Oktay Tesisleri’nde gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek. 

Galatasarayda Muslera, Saracchi ve Falcao bireysel çalıştı

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