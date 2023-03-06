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Galatasaray'da Muslera, Konyaspor'a karşı kalede! Asıl hedef Kasımpaşa maçı

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#Galatasaray#Muslera#Konyaspor
Galatasarayda Muslera, Konyaspora karşı kalede Asıl hedef Kasımpaşa maçı
Ali Naci Küçük
Oluşturulma Tarihi: Mart 06, 2023 07:00

Havuzda ve sahada koşu çalışmalarına kademeli olarak başlayan Uruguaylı eldivenin 19 Mart’ta deplasmanda oynanacak mücadelede kalesinde olması bekleniyor. Fernando Muslera’nın hedefi ise hafta sonu kaleyi devralmak.

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Galatasaray'da Trabzonspor ile oynanan maçta sakatlanan ve 1 aydır sahalardan uzak olan Fernando Muslera kaleyi devralmak için geri sayıma geçti.

Havuzda ve sahada koşu çalışmalarına kademeli olarak başlayan Uruguaylı eldivenin 19 Mart’taki Konyaspor deplasmanında kalesinde olması bekleniyor. Muslera’nın hedefi ise 11 Mart’taki Kasımpaşa maçına yetişmek.

HAFTA İÇİ TESTE TABİ TUTULACAK

Tecrübeli file bekçisi, lig maçı kaçırmamak adına bu hafta da yoğun bir tedavi programına tabi tutulacak.

Çarşamba günü de tedavi sonrasında bazı testlerden geçirilecek. Eğer oynamasında bir risk görülmezse Kasımpaşa maçında da kalede olacak. Ancak bir risk söz konusu olursa sarı kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk’un aceleci davranmayıp Muslera’yı Konya deplasmanında sahaya süreceği ifade edildi.

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#Galatasaray#Muslera#Konyaspor

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