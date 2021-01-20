Galatasaray'da Muslera kalede olacak mı? Denizlispor'a karşı galibiyetlerine iddaa'da...

Bu bir ilandır

GALATASARAY

- 2021'de istediği sonuçları almakta zorlanan Galatasaray, son olarak da derbi maçta Beşiktaş'a kaybederek zirvenin 5 puan gerisinde kaldı.

- 14 Haziran 2020'de sakatlanan ve geçtiğimiz sezonun son 7 maçı ile bu sezon oynanan ilk 18 maçta forma giyemeyen Fernando Muslera, büyük bir aksilik olmazsa bu karşılaşmayla birlikte eldivenleri geri alacak.

- Mbaye Diagne cezalı; Radamel Falcao, Oğulcan Çağlayan, Emre Taşdemir ve Şener Özbayraklı sakat. Yılbaşı gecesi yaşadığı havai fişek kazası nedeniyle tedavisi süren Omar Elabdellaoui de forma giyemeyecek.

- TD Fatih Terim'in Diagne ve Falcao'nun yokluğunda Ryan Babel'i hücum merkezinde başlatması bekleniyor ancak bir anda şapkadan Kerem Aktürkoğlu da çıkabilir.

- Beşiktaş maçının sınıfta kalan ismi Christian Luyindama yerine Ryan Donk ilk 11'de forma giyecek ve Marcao'nun savunma partneri olacak.

DENİZLİSPOR

- Denizlispor'un başına geçtikten sonra ilk 2 lig maçını kazanan Yalçın Koşukavak, sonrasındaki 5 maçta ise hiç galibiyet elde edemedi ve 14 puanla ligin dibine demir attılar!

- Neven Subotic ve Mustafa Yumlu'nun sakatlıkları sonrası stoper ikilisini Fabiano ile Muhammet Özkal oluşturmaya devam edecek.

- Sol bek Zakarya Bergdich'in cezası sona erdi ve ilk 11'e geri dönecek. Hatayspor karşısında solda oynamak zorunda kalan Tiago Lopes de standart yeri sağ beke geçecek.

- Cezası sona eren bir diğer önemli isim de Hugo Rodallega... Kolombiyalı golcü Koşukavak ile performansını yükseltmişti, o da yeniden ilk 11'deki yerini alacak.







CANLI BAHİS'TE ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Galatasaray'ın iç sahada oynadığı son 4 maçın 3'ü "2.5 ÜST" bitti.

- Denizlispor'un deplasmanda oynadığı son 5 maçın tamamı "karşılıklı gol" ile sonuçlandı.

- Galatasaray bu sezon ilk golü yediği 4 lig maçını da kaybederken; Denizlispor açılış golünü attığı hiçbir karşılaşmayı kaybetmedi. (3 galibiyet - 2 beraberlik)

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Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Süper Lig karşılaşmasını kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Galatasaray kazanır" oldu!

%58'lik kesim derbide Beşiktaş'a kaybetse de, son haftalarda formsuz görüntüde olan Denizlispor karşısında sarı-kırmızılı ekibe güveniyor...

%11'lik kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına koymuş ve mücadelede en az 3 gol çıkacağını düşünüyor.

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Bir zamanlar Galatasaray forması giyen Melo'nun Juventus'la Atalanta'ya attığı müthiş gol! İzleyelim...