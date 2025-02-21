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Galatasaray'da Muslera 14 sezon sonra bir ilki yaşadı!

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#Galatasaray#Fernando Muslera#Günay Güvenç
Galatasarayda Muslera 14 sezon sonra bir ilki yaşadı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 21, 2025 10:52

Avrupa Ligi son 16 play-off turunda Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar'ı konuk eden Galatasaray'da kaleyi Günay Güvenç korudu. Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera, 14 yıllık Galatasaray kariyerinde herhangi bir sakatlığı olmadığı bir maçta ilk kez yedek kaldı.

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UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turunda Galatasaray, deplasmanda 4-1 kaybettiği ilk maçın rövanşında Hollanda ekibi AZ Alkmaar ile evinde 2-2 berabere kaldı. Bu sonucun ardından Galatasaray, iki maç sonunda toplamda 6-3’lük skorla turnuvaya veda etti.

Sarı-kırmızılılarda kaleyi koruyan Günay Güvenç, performansıyla maça damga vurdu.

MUSLERA 14 YIL SONRA İLK KEZ!

Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera ise 14 yıllık Galatasaray kariyerinde herhangi bir sakatlığı olmadığı bir maçta ilk kez yedek kaldı.

Sarı-kırmızılı takıma 2011'de transfer olan Muslera, rotasyon yapılan Ziraat Türkiye Kupası maçları haricinde Süper Lig ve Avrupa kupası maçlarında sakat veya cezası olmadığı dönemde hep sahada yer aldı. AZ Alkmaar mücadelesinde yedek kalan Muslera, Galatasaray kariyerinde bir ilki yaşamış oldu.

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Tecrübeli kaleci, 14. sezonunu geçirdiği Galatasaray'da sadece 2020-2021 sezonunda çapraz bağ sakatlığı sonrasında rehabilitasyon sürecindeyken UEFA Avrupa Ligi'ndeki 2 Barcelona maçı ve Süper Lig'de ise Konyaspor ve Beşiktaş müsabakalarında yedek oturmuştu.

Muslera, Galatasaray'da toplamda 539 resmi maçta forma giyip 7'si Süper Lig, 4'ü Türkiye Kupası, 6'sı ise TFF Süper Kupa olmak üzere toplamda 17 şampiyonluk yaşadı.

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#Galatasaray#Fernando Muslera#Günay Güvenç

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