Galatasaray'da muhteşem ikili: Yunus Akgün ve Osimhen durdurulamıyor

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Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray ile Göztepe karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Galatasaray 2-1'lik skorla kazandı.

YENİLMEZLİK SERİSİ 21 MAÇ

Okan Buruk'un öğrencileri, Göztepe mücadelesiyle de bu sezonki yenilgisizliğini sürdürdü. En son UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında İsviçre ekibi Young Boys’a yenilen Galatasaray, daha sonra oynadığı maçlarda kaybetmedi.

Sarı-kırmızılılar 15’i Süper Lig, 6’sı da Avrupa Ligi olmak üzere toplam 21 müsabakada, 16 galibiyet elde ederken, 5 kez de berabere kaldı.

EVİNDE GÖZTEPE'YE KAYBETMİYOR

Galatasaray, bu galibiyetle birlikte rakibine karşı evindeki kazanma serisini de 10 maça çıkardı. Göztepe son olarak 10 Şubat 1980 tarihinde İstanbul’daki karşılaşmada 1-1 berabere kalarak deplasmandan puanla ayrılmıştı.

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Sarı-kırmızılılar, bu maçın ardından konuk ettiği rakibini 10 müsabakada mağlup etti.

YUNUS AKGÜN SERİYE BAĞLADI

Galatasaraylı futbolcu Yunus Akgün, Göztepe maçıyla Süper Lig'de üst üste 4. maçında gol sevinci yaşadı ve ligdeki gol sayısını da 6'ya çıkardı.

Müsabakanın 61. dakikasında Dries Mertens'in ara pasında sağ taraftan defansın arkasına sarkan Yunus'un sağ çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti ve skor 2-1 oldu.

Ligdeki üst üste 4. maçında da rakip fileleri havalandıran 24 yaşındaki futbolcu gol sayısını da 6'ya çıkardı. Bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde de 5 golü bulunan Yunus toplamdaki gol sayısını da 11 yaptı.

KARİYERİNİN EN İYİ SERİSİ

Opta'nın verilerine göre; Süper Lig'de çıktığı son dört maçta da gol atan Yunus Akgün, kariyerinin en uzun serisine ulaşmış oldu.

OSIMHEN DURDURULAMIYOR

Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen ise Göztepe karşısında ağları havalandırarak Süpğer Lig'de 12 maçta 10 gole ulaştı.

Son 4 maçta 4 gol kaydeden Osimhen, şu ana kadar da 4 kez takımının açılış golünü atmış oldu.