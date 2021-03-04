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GeriFutbol Galatasaray'da Mostafa Mohamed'in kaçıracağı maçlar
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Futbol
Haber Giriş: 04.03.2021 - 08:22 | Son Güncelleme:

Galatasaray'da Mostafa Mohamed'in kaçıracağı maçlar

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Galatasaray'da Mostafa Mohamed'in kaçıracağı maçlar

Ankaragücü maçında gördüğü direkt kırmızı kartla oyun dışı kalan Mostafa Mohamed'in iki maç ceza alması muhtemel. 23 yaşındaki forvetin bu durumda forma giyemeyeceği maçlar da netleşti.

Galatasaray'a transfer olduktan sonra çıktığı ilk 5 maçta takımını sırtlayan Mısırlı golcünün Ankaragücü maçında gördüğü direkt kırmızı kartın ardından iki maç ceza alması muhtemel. 

Başakşehir, Fenerbahçe ve Kasımpaşa maçlarında 1'er gol atıp Erzurumspor karşısında rakip fileleri 2 kez havalandıran ve hücum hattının çehresini değiştiren 23 yaşındaki forvet, kırmızı kartın ardından ise bir hayli üzgündü.

VAR hakemi Cüneyt Çakır, Mohamedin kırmızı kartına müdahale edebilir miydi
VAR hakemi Cüneyt Çakır, Mohamed'in kırmızı kartına müdahale edebilir miydi?

2 MAÇ CEZA MUHTEMEL

Ligve kupayla birlikte toplam golü bulunan Mostafa Mohamed'in, dün gördüğü kırmızı kart nedeniyle 2 maç ceza alması olası. 23 yaşındaki oyuncu bu durumda ligdeki Sivaspor ve Kayserispor karşılaşmalarında takımını yalnız bırakacak.

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