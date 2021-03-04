Galatasaray'da Mostafa Mohamed'in kaçıracağı maçlar

Galatasaray'a transfer olduktan sonra çıktığı ilk 5 maçta takımını sırtlayan Mısırlı golcünün Ankaragücü maçında gördüğü direkt kırmızı kartın ardından iki maç ceza alması muhtemel.

Başakşehir, Fenerbahçe ve Kasımpaşa maçlarında 1'er gol atıp Erzurumspor karşısında rakip fileleri 2 kez havalandıran ve hücum hattının çehresini değiştiren 23 yaşındaki forvet, kırmızı kartın ardından ise bir hayli üzgündü.

2 MAÇ CEZA MUHTEMEL

Ligve kupayla birlikte toplam golü bulunan Mostafa Mohamed'in, dün gördüğü kırmızı kart nedeniyle 2 maç ceza alması olası. 23 yaşındaki oyuncu bu durumda ligdeki Sivaspor ve Kayserispor karşılaşmalarında takımını yalnız bırakacak.