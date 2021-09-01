Galatasaray'da Mostafa Mohamed’in Fransa’ya transferi direkten döndü

Spor Servisi / Ali Naci KÜÇÜK - Özel hayatı nedeniyle Galatasaray’da şimşekleri üzerine çeken ve sezon başında formsuz olması nedeniyle formasını da kaybeden Mostafa Mohammed, sürpriz şekilde Bordeaux’nun kapısından döndü. Bordeaux Kulübü’nün 8 milyon Euro’luk bonservis teklifini kabul eden Galatasaray, Zamalek ile anlaşamadı.

Böylece Mohammed’in imza atma isteği de yarım kaldı. Galatasaray, 4 milyon dolar karşılığında opsiyon maddesini kullanıp Mohammed’in bonservisini Mısır ekibinden alacaktı. Ancak Zamalek bu parayı peşin şekilde Galatasaray’dan istedi. Sarı kırmızılılar ise vadeli olarak ödeyebileceğini iletti. Ve opsiyon maddesi ile ödeme koşulları ile alakalı Zamalek’in zorluk çıkarması üzerine transfer gerçekleşmedi.

Formasını kaptırdı, gitmek istedi

Mostafa Mohamed, sarı kırmızılı kulüpteki kariyerine rüya gibi bir başlangıç yapmıştı. İlk maçında Fenerbahçe karşısında galibiyeti getiren golü atan Mısırlı futbolcu, geçtiğimiz sezon forma giydiği 17 resmi karşılaşmada toplam 9 gol, 1 asist üretmişti. İlk sezonunda umut vadeden bir grafik çizen Mısırlı futbolcunun gözden düşmesine yol açan olay ise özel hayatı oldu. Eşini ve ailesini Mısır’da bırakarak İstanbul’da tek başına yaşayan Mohamed, geçtiğimiz sezonun final haftalarından itibaren özel yaşamına dikkat etmediği için eleştiriler almıştı.

Teknik direktör Fatih Terim de bu sezon maçların çoğunda Diagne’yi ilk 11’e alıp, Mohamed’i yedek oturtmuştu. Mısırlı bunun üzerine gitmek istemişti.

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