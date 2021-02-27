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GeriFutbol Galatasaray'da Mostafa Mohamed'den maç sonu itiraf!
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Futbol
Haber Giriş: 27.02.2021 - 21:13 | Son Güncelleme:

Galatasaray'da Mostafa Mohamed'den maç sonu itiraf!

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Galatasaray'da Mostafa Mohamed'den maç sonu itiraf!
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Galatasaray'ın Mısırlı santrforu Mostafa Mohamed, BB Erzurumspor'u 2-0 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.

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  • Galatasaray - Erzurumspor maçında öne çıkan fotoğraflar
  • Galatasaray - Erzurumspor maçında öne çıkan fotoğraflar
  • Galatasaray - Erzurumspor maçında öne çıkan fotoğraflar
  • Galatasaray - Erzurumspor maçında öne çıkan fotoğraflar
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Süper Lig'de BB Erzurumspor'u 2-0 mağlup eden Galatasaray'da gollerin sahibi Mostafa Mohamed, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

'ÖNEMLİ BİR GALİBİYET ALDIK'

Mücadeleyi değerlendiren Mohamed, "Bütün Galatasaray camiasına tebrikler. Önemli bir galibiyet aldık. İyi oyun da çok önemli. Gol atmamdan ziyade takımımın kazanması benim için çok önemli" dedi.

OK SEVİNCİNİ SEVİYORUM

Mohamed, "Lakabın var mı?" sorusunu ise "Ok sevincini çok seviyorum. Diğeri ailemle ilgili bir sevinç. O sevinci çok seviyorum. Lakabım Anakonda" şeklinde yanıt verdi.

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