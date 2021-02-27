Galatasaray'da Mostafa Mohamed'den maç sonu itiraf!

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Süper Lig'de BB Erzurumspor'u 2-0 mağlup eden Galatasaray'da gollerin sahibi Mostafa Mohamed, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

'ÖNEMLİ BİR GALİBİYET ALDIK'

Mücadeleyi değerlendiren Mohamed, "Bütün Galatasaray camiasına tebrikler. Önemli bir galibiyet aldık. İyi oyun da çok önemli. Gol atmamdan ziyade takımımın kazanması benim için çok önemli" dedi.

OK SEVİNCİNİ SEVİYORUM

Mohamed, "Lakabın var mı?" sorusunu ise "Ok sevincini çok seviyorum. Diğeri ailemle ilgili bir sevinç. O sevinci çok seviyorum. Lakabım Anakonda" şeklinde yanıt verdi.