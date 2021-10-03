Galatasaray'da Mostafa Mohamed'den 'gol' yorumu! 'Beni hırslandırıyor'

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Süper Lig'de Çaykur Rizespor'u 3-2 mağlup eden Galatasaray'da iki gol atan Mostafa Mohamed, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

İşte Mostafa Mohamed'in sözleri;

Hocamıza çok teşekkürler bana güvendiği için. Bugün 2 gol attım ama kazanmak önemli. Takım arkadaşlarıma teşekkürler. Bugün tek düşüncemiz buradan 3 puanla ayrılmaktı, iyi bir sonuç aldık.

ALLAH'A ŞÜKÜR EDİYORUM

Uzun süre gol atamamak beni daha da hırslandırıyor. Daha çok çalıştım, çabaladım. Hocalarım da yardım ettim. Allah'a şükür ediyorum, hocalar fazlasıyla yardımcı oluyor. Bu sayede gollerimle geri döndüm

ÖMER BAYRAM: UMARIM DEVAM EDER

Galatasaray'ın sol beki Ömer Bayram ise "2.yarıda motivasyonumuzu daha yüksek tuttuk, inandık. Maç biraz gergin geçti, futbol dışı şeyler oluyor, taraftar çirkin şeyler söylemeye başladı. Futbolu konuşalım, çok iyi mücadele ettik. İnanılmaz aksiyonlar vardı, galip olan biziz, çok mutluyum. Asist tabii ki güzel, bu ben olurum, başkası olur. Sol bek olur, orta saha olur, elimden geleni yapıyorum. Bugün önemli olan 3 puanı almak. Umarım hem asistler devam eder, hem de galibiyetler gelir." şeklinde konuştu.