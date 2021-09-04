Galatasaray'da Mostafa Mohamed'den Fatih Terim paylaşımı

Bordeaux'ya transferi eski kulübü Zamalek'in onay vermemesi üzerine gerçekleşmeyen Mostafa Mohamed, son anda Galatasaray'da kalırken sarı kırmızılı takımla çalışmalarına devam ediyor.

Mısırlı golcü, 68 yaşına giren Teknik Direktör Fatih Terim'in yeni yaşını kutlarken sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Doğum günün kutlu olsun efsane" ifadelerine yer verdi.

Galatasaray da Terim'in doğum gününü kutladı

Galatasaray Kulübü, Teknik Direktör Fatih Terim'in 68. yaş gününü kutladı.

Sarı-kırmızılı kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, "Galatasaray'a adanmış bir ömür. Bugün, İmparator Fatih Terim'in doğum günü. Hocamıza mutlu ve sağlıklı seneler, hep birlikte daha nice başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Kutlama mesajlarında Fatih Terim'in fotoğrafları ve sarı-kırmızılı taraftarların "İmparator Fatih Terim" tezahüratları yaptığı paylaşımlara yer verildi.