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Galatasaray'da Mostafa Mohamed neden gol atamıyor? Fatih Terim'in eski yardımcısı Ümit Davala'nın yorumu...

#Galatasaray#Ümit Davala#Fatih Terim
Galatasarayda Mostafa Mohamed neden gol atamıyor Fatih Terimin eski yardımcısı Ümit Davalanın yorumu...

Galatasaray'da Fatih Terim'in eski yardımcısı Ümit Davala, Sarı-kırmızılı takımın Göztepe karşısında aldığı 2-1'lik galibiyetin ardından oyunu değerlendirdi. Davala, uzun zamandır gol atamayan Mostafa Mohamed için de yorumda bulundu.

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Ümit Davala'nın Tivibu Spor'da yaptığı Galatasaray - Göztepe maçı yorumları şu şekilde:

"PAS HATALARI FAZLAYDI"

Galatasaray rahat kazanmadı, bu oyun şekliyle rahat kazanamazsın zaten. İlk yarıda çok top kaybı oldu, 2. yarıda devam etti. Göztepe, 3. haftada hoca değiştirdi ama Maestro gibi yöneten bir hoca değil, kariyeri de Maestro değil. 4 haftadan beri takımın başında ve 3. mağlubiyetini aldı. Galatasaray'ın çok daha üstün olması gerekiyor, çok çok daha pozisyon üretmesi gerekiyor. Pas hataları çok fazlaydı. Rakibe cesaret veriyorsun, onlar da üstüne gelmeye çalışıyorlar.

"ÇOK ACELECİYDİ"

Galatasaray ikinci yarıda da çok aceleciydi, set oyununa dönmesi gerekirken acele etti, top kayıpları oldu. Top kayıpları hücum olarak geri dönüyor. Aslına bakarsanız Göztepe'ye çok da pozisyon vermedi. Bu Göztepe'ye karşı çok çok rahat pozisyon üretmesi gerekiyordu.

"MARSİLYA MAÇINDA İŞ ZOR"

2-1'den sonra Cicaldau'nun bir pozisyonu vardı, 3-1 yapsa çok çok daha farklı olurdu. 2-1 her zaman riskli bir skordur. Marsilya maçı öncesinde özellikle güveni vermiş değiller. Oyun değil de skora bakmak gerekiyor şu aşamada. 3 puan oyuncular için önemli olacak. Bu futbolla Marsilya maçında işleri gerçekten zor olur.

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Galatasarayda Muslera şoku Ligin en kötüsü...

İlgili Haber:Galatasaray'da Muslera şoku! Ligin en kötüsü...

"4 FORVETLE OYNARDI"

Hocanın elinde olsa 4 forvetle de oynar... Biz zamanı geldi 4 forvet oynadık, Baros, Elmander, Necati, Drogba... Var oğlu vardı santrforlar.

"BEKLER ÇOK ÖNEMLİ"

Bekler Galatasaray'da her zaman önemli olmuştur, içeride merkezde 8 kişiyle oynayıp, dışarıda bire bir bırakıyorlar. Hoca 11'leri yaparken çizgileri çeker, 1 ve 2'leri yazar, 1 ve 2'ler şu anda, ikisi de verimli değil. Yedlin sağ taraftan bindirip 2 orta kesti ama orta değil. Van Aanholt soldan daha az geliyor, hiç atak görmüyorum. Kerem içeri girdiği an oradan bir bindirme gelmesi lazım. Kenarlardan çok az gelen bir Galatasaray var, son yıllarda en önemli silahtı. Kenar organizasyonlara oyunu açtığında hem orta şansın oluyor, hem de içeri girme ihtimalin de oluyor.

"MUSLERA 2 YIL ÖNCE DE HATA YAPIYORDU"

2 sene önceki maçlarda da Muslera'nın hatalarına sahne olduk, bir Schalke maçında çıktı ve penaltı oldu, gereksiz bir penaltıydı. Bunlar kaleciler için anlık kararlar, 2-3 adım çıktığında artık geri gelemezsin, onu tamamlaman gerekir. Çok ucuz atlattı, gol olmasa, 10 kişi mücadele edeceksin.

MOHAMED NEDEN GOL ATAMIYOR?

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Şöyle oluyor bazen. İlk haftalarda çok gol atıp ön plana çıktığın zaman bir öz güven geliyor, 'Nasılsa böyle gidecek' gibilerinden. O an ciddiyeti kaçırabiliyorsun. Mustafa Muhammed böyle bir yapıya sahip. İpin ucu kaçtığın zaman işler kötü sonuçlanıyor. Sonra gol atmak mecburiyetinde hissediyor kendini, 13 şutu nerelerden attığına baksak atmaması gereken yerlerde şut çektiği pozisyonlar oluyor. İşine ciddi sarılmalı, iyi çalışmalı. Eminim ki 1-2 tane atında tekrar eski Mustafa gelecektir.

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#Galatasaray#Ümit Davala#Fatih Terim