Galatasaray'da Mostafa Mohamed kesik yedi

Şampiyonluk yarışında var olabilmesi için Gençlerbirliği deplasmanında mutlak 3 puanla ayrılmak zorunda olan sarı kırmızılılarda Fatih Terim, son haftalarda performansı düşen Mostafa Mohamed'e kesik attı.

Gençlerbirliği karşısında 11'de Radamel Falcao ve Mostafa Mohamed'e yer vermeyen Terim, forvet tercihini genç futbolcu Halil Dervişoğlu'ndan yana kullandı.

Sarı kırmızılılarla harika bir başlangıç yapan ve ilk 5 haftada 5 kez ağları havalandıran Mısırlı golcünün performansı son haftalarda düşüşe geçti.

Süper Lig'de toplamda 12 maça çıkan ve 6 kez gol katkısında bulunan Mohamed, geçen hafta oynanan Konyaspor maçına 11'de başlasa da 46. dakikada oyundan alınmıştı.

TERİM'DEN MOHAMED AÇIKLAMASI

Terim maç öncesinde kadro tercihiyle yaptığı açıklamada, "Mohamed'de sakatlık, korona derken fizik eksiklik oldu. Falcao ise maskeyle yeni yeni oynuyor. Stoperimiz korona, alternatifi başka olur derken bu sefer Etebo. Maça ve kadroya göre elimizdekinin en iyisini yapmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

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