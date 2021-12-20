G.Saray'da Mohamed kararı! Diagne'nin sakatlığı sonrası...

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Galatasaray'da Mbaye Diagne'nin Başakşehir karşılaşmasında yaşadığı sakatlığın ardından tüm transfer politikası değişti. Gözler, golcü konusunda yapılacak hamleye çevrildi.

Yaşanan bu gelişmeler doğrultusunda ilk hedef Aslan'ın formasını kiralık olarak giyen Mostafa Mohamed'in bonservisini almak olacak.

Fanatik Gazetesi'nin haberine göre; 1.5 yıllığına kiralanan Mısırlı yıldızın kulübü Zamalek ile bu hafta yeniden masaya oturulacak.

Galatasaray Yönetimi'nin, Mohamed'in 4 milyon Dolar'lık satın alma opsiyonunu ödemesi ve 24 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katması bekleniyor. Mohamed, bu sezon 26 maçta 5 gol, bir asist yaptı.