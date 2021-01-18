MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriGalatasaray'da Mostafa Mohamed için yeni gelişme!
GeriFutbol Galatasaray'da Mostafa Mohamed için yeni gelişme!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Futbol
Haber Giriş: 18.01.2021 - 09:28 | Son Güncelleme:

Galatasaray'da Mostafa Mohamed için yeni gelişme!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Abone Olgoogle-news

Galatasaray'da kaybedilen Beşiktaş derbisi sonrası gözler yeniden transfere çevrildi. İrfan Can için girişimler sürerken Zamalek'in Mısırlı golcüsü Mostafa Mohamed için de yeniden görüşülecek.

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in transfer için ismini verdiği bir diğer oyuncu da Mısır'da Zamalek forması giyen Mostafa Mohamed'di. 23 yaşındaki forvet için çalışmalar yapılmış, hatta Fransız ekibi St.Etienne ile transfer yarışına girilmişti. Fransız ekibiyle, Zamalek bir türlü anlaşma sağlayamayınca Sarı-Kırmızılılar'ın eli güçlendi. Genç oyuncu için de bu hafta bir kez daha görüşmeler yapılacak. (Fanatik)

Galatasaraydan İrfan Can hamlesi 3.5 yıllık sözleşme...
Galatasaray'dan İrfan Can hamlesi! 3.5 yıllık sözleşme...
Beşiktaş - Galatasaray derbisi sonrası çok konuşulacak sözler
Beşiktaş - Galatasaray derbisi sonrası çok konuşulacak sözler!

Galatasarayda Mostafa Mohamed için yeni gelişme

Sanal Oyunlar SADECE Misli.com'da! Oyun türünü seç, tahmini yap, tutarı belirle ve hemen oyna...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle