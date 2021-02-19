Galatasaray'da Mostafa Mohamed gerçeği! İşte sözleşmedeki kritik detay...

Spor Arena / Ali Naci KÜÇÜK - Galatasaray kariyerine çok iyi bir başlangıç yapan, ilk dört resmi karşılaşmasında dört gole imza atan Mostafa Mohamed performansıyla dikkatleri üzerine çekti. Aslan’a kiralık gelen Mısırlı golcü şimdiden İngiliz kulüplerinin takibine girerken, sarı kırmızılı camiada “Aman elimizden kaçırmayalım” endişesi yaşanmaya başladı.

2 milyon dolara kiralandı

Galatasaray, Mohamed’in bonservisini elinde bulunduran Zamalek’in daha iyi bir teklif alması halinde oyuncuyu başka bir kulübe vermesinden çekinirken, sözleşme detaylarına HÜRRİYET ulaştı. Herkes Zamalek’ten 2 milyon dolar karşılığında 1.5 yıllığına kiralanan Mohamed için 4 milyon dolar olarak belirlenen satın alma opsiyonu için tarihi Temmuz 2022 olarak biliyordu. Oysa anlaşmaya göre bu tarih Aralık 2021.

Zamalek'in isteğiyle

Zamalek'in isteği üzerine imzalanan anlaşmaya göre Galatasaray, 31 Aralık 2021’e kadar Mısır kulübüne 4 milyon dolar ödemesi halinde Mostafa Mohamed’in bonservisini alacak. Eğer G.Saray bu tarihi geçirirse, Zamalek 1 Ocak 2022’den itibaren tüm talip kulüplerle görüşecek ve istediği fiyata anlaşma imzalayabilecek. Eğer sarı kırmızılı kulüp Aralık 2021’e kadar 4 milyon dolar öderse bonservisin sahibi olacak ve endişe yaşamayacak

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