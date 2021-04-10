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GeriFutbol Galatasaray'da Mostafa Mohamed: "Bir gol attım, sayılmadı..."
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Futbol
Haber Giriş: 10.04.2021 - 21:40 | Son Güncelleme:

Galatasaray'da Mostafa Mohamed: "Bir gol attım, sayılmadı..."

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Galatasaray'da Mostafa Mohamed: "Bir gol attım, sayılmadı..."

Galatasaray'ın Mısırlı golcüsü Mostafa Mohamed, Fatih Karagümrük maçı sonrası değerlendirmelerde bulundu.

Karagümrük maçı sonrası sayılmayan golü hakkında yorumda bulunan Mostafa Mohamed, "Takım iyi mücadele etti. Kazanamadık zor bir maçtı. Son saniyeye kadar mücadele edeceğiz. Şampiyonluktan vazgeçmeyeceğiz. Bir kişi eksik kaldık ve çok zorlandık. Bir sonraki hafta telafi edeceğiz inşallah. Futbolda bazen böyle oluyor. Bir gol attım, sayılmadı. Bir buçuk dakika önce el varmış. İlerleyen zamanlarda inşallah gol atmaya başlayacağım." diye konuştu.

Galatasarayda Mostafa Mohamed: Bir gol attım, sayılmadı...

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