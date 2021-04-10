Galatasaray'da Mostafa Mohamed: "Bir gol attım, sayılmadı..."

Karagümrük maçı sonrası sayılmayan golü hakkında yorumda bulunan Mostafa Mohamed, "Takım iyi mücadele etti. Kazanamadık zor bir maçtı. Son saniyeye kadar mücadele edeceğiz. Şampiyonluktan vazgeçmeyeceğiz. Bir kişi eksik kaldık ve çok zorlandık. Bir sonraki hafta telafi edeceğiz inşallah. Futbolda bazen böyle oluyor. Bir gol attım, sayılmadı. Bir buçuk dakika önce el varmış. İlerleyen zamanlarda inşallah gol atmaya başlayacağım." diye konuştu.

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