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Galatasaray'da Morata ve Sanchez kampa katıldı!

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#Galatasaray#Davinson Sanchez#Alvaro Morata
Galatasarayda Morata ve Sanchez kampa katıldı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 15, 2025 23:10

Galatasaray, 2025-2026 sezonu hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürürken, Davinson Sanchez, Alvaro Morata, takıma katıldı.

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Galatasaray, 2025-2026 sezonu hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde dinamik ısınmayla başlayan idman, dört grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, iki grup halinde topa sahip olma çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.

Sarı - kırmızılılarda teknik ekibin özel izin verdiği Kolombiyalı stoper Davinson Sanchez ve İspanyol golcü Alvaro Morata, kampa katıldı. 

Sarı-kırmızılılar, yarın saat 12.30 ve 18.00’da yapacağı idmanlarla hazırlıklarına devam edecek.

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#Galatasaray#Davinson Sanchez#Alvaro Morata

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