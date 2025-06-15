Galatasaray’da Morata krizi! Her şey Osimhen’e bağlı

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Galatasaray’ın tecrübeli forveti Alvaro Morata, sarı-kırmızılı takımdaki geleceğiyle ilgili kritik bir karar aşamasına geldi.

İspanyol yıldız, hem sportif gerekçeler hem de kişisel nedenler doğrultusunda ayrılığı ciddi şekilde değerlendiriyor ancak kulüp cephesi bu süreçte net bir tutum sergiliyor.

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Morata’nın ayrılık ihtimali, özellikle Galatasaray’ın transfer gündeminde yer alan Victor Osimhen’e bağlı. Nijeryalı golcünün takıma katılması durumunda, forma şansı bulamayacağını düşünen Morata’nın ayrılma kararını netleştireceği ifade ediliyor.

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Osimhen transferinin gerçekleşmemesi halinde ise Morata, teknik heyetten düzenli ilk 11 garantisi bekliyor. 31 yaşındaki futbolcu düzenli oynamak istiyor ve yedek kalacağı bir senaryoya sıcak bakmıyor. Bu nedenle, Galatasaray teknik heyetiyle görüşerek kendisine verilecek rol konusunda netlik talep ettiği öğrenildi.

Galatasaraylı yöneticiler ise Morata’nın ayrılığıyla ilgili belirli şartların yerine getirilmesi gerektiğini vurguluyor. Ocak 2026’ya kadar sözleşmesi bulunan Morata için maddi beklenti olduğunu belirten yönetim, kulübe tatmin edici bir teklif gelmediği sürece oyuncunun kontratının geçerli olduğunu hatırlatıyor.

Yöneticiler ayrıca, bu şartlar yerine getirilmediği takdirde Morata’nın sözleşmeli bir oyuncu olarak sezon başı kampına katılmak üzere Türkiye’ye gelmesi gerektiğini ifade ediyor.

Kariyerinde Real Madrid, Juventus, Chelsea ve Atletico Madrid gibi Avrupa devlerinde forma giyen Morata, Galatasaray’daki organizasyonel yapıyı bu kulüplerle kıyaslıyor.

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Özellikle saha dışındaki profesyonel düzende yaşadığı farklar nedeniyle zaman zaman adaptasyon sorunları yaşadığı belirtiliyor.

İstanbul’u ve taraftarı sevdiği bilinen Morata’nın özel hayatı da karar sürecini etkiliyor. Eşi Alice Campello’nun mesleği nedeniyle İtalya ya da İspanya’da yaşama zorunluluğu, çiftin Türkiye’de uzun süreli kalma olasılığını azaltıyor.