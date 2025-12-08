Galatasaray'da Monaco maçı öncesi 7 eksik!

Haberin Devamı

Müsabaka, TSİ 23.00'te başlayacak. Karşılaşmada Hollanda Futbol Federasyonundan hakem Danny Makkelie düdük çalacak.

Mücadele, TRT 1 ve Tabii platformundan yayımlanacak.

GALATASARAY'DA KRİTİK EKSİKLER

Sarı-kırmızılı takımda 7 futbolcu yarınki karşılaşmada forma giyemeyecek.

Galatasaray'da sakatlıkları bulunan Wilfried Singo, Ismail Jakobs ve Kaan Ayhan, Union Saint-Gilloise müsabakasında kırmızı kart göre Arda Ünyay ile Türkiye'deki bahis soruşturması kapsamında ceza verilen Eren Elmalı ile Metehan Baltacı, yarınki mücadelede forma giyemeyecek. UEFA listesinde yer almayan Kazımcan Karataş da Monaco'ya karşı mücadele edemeyecek.

Süper Lig'in 15. haftasındaki Samsunspor mücadelesinde sakatlanan Mario Lemina'nın durumu ise bugün yapılacak antrenmandan sonra netleşecek.

Monaco'da ise sakatlıkları bulunan Ansu Fati, George Ilenikhena, Folarin Balogun, Denis Zakaria, Christian Mawissa ve Eric Dier'ın durumları maç saatinde belli olacak. Bu sezon resmi maçlarda altışar golü olan Fati ile Balogun ile ikişer kez fileleri havalandıran Ilenikhena ve Dier'in forma giyememesi Galatasaray savunmasını bir nebze de olsa rahatlatacak.

OKAN BURUK'UN SOL BEK SORUNU

Galatasaray'da yarınki karşılaşmada sol bekte hangi futbolcunun görev yapacağı henüz netlik kazanmadı.

Sarı-kırmızılı ekibin kadrosunda bulunan sol bekler Ismail Jakobs sakatlığı, Eren Elmalı cezası, Kazımcan Karataş ise statü gereği yarınki karşılaşmada süre alamayacak. Bu oyuncuların yokluğunda teknik direktör Okan Buruk'un sol bekte hangi futbolcuyu görevlendireceği son antrenmanın ardından belli olacak.

Savunma bölgesinde önemli eksikleri bulunan Buruk'un elinde sol bek için fazla seçeneği bulunmuyor. Tecrübeli teknik adamın stoper tandemindeki Davinson Sanchez-Abdülkerim Bardakcı ikilisini bozmaması durumunda sol bekte Berkan Kutlu ya da Barış Alper Yılmaz'a görev vermesi bekleniyor.

Okan Buruk, son 2 Süper Lig maçında olduğu gibi Mario Lemina'yı stoper oynatıp Sanchez'i sağ beke çekmesi durumunda elindeki tek sağ bek olan Roland Sallai'ye de sol bekte görevlendirebilir.