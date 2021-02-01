Galatasaray'da Mohamed ve Yedlin takımla çalıştı!

Galatasaray Futbol Takımı, Süper Lig’in 23. haftasında Başakşehir FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla tamamladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası’ndaki antrenmana ısınma hareketleri ile başlandı. Daha sonra gruplar hâlinde dar alanda pas çalışmaları üzerinde duruldu. Antrenmanın ana bölümünde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde taktik çalışma yapıldı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Yeni transferler DeAndre Yedlin ve Mostafa Mohamed takımla birlikte ilk kez çalıştı.

Galatasaray, Başakşehir FK ile yarın akşam saat 19.00’da Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu’nda karşılaşacak.

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