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Galatasaray'da milli ara kâbusa dönüştü! 6 oyuncu sakatlandı

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#Galatasaray#Alvaro Morata#Davinson Sanchez
Galatasarayda milli ara kâbusa dönüştü 6 oyuncu sakatlandı
Oluşturulma Tarihi: Mart 22, 2025 08:28

Galatasaray'da yıldız isimlerden Roland Sallai, Kaan Ayhan, Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün, Davinson Sanchez ve son olarak Alvaro Morata'nın milli arada yaşadığı sakatlıklar dikkat çekti.

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Galatasaray için milli ara tabir-i caizse kâbusa dönüştü. Sarı-kırmızılılarda takımın önemli isimleri, milli takımlarında sakatlık yaşadı.

Galatasaray'ın Macar futbolcusu Roland Sallai, kasığındaki sakatlık nedeniyle Türkiye - Macaristan maçında forma giyemedi.

Sarı-kırmızılıların A Milli Takım'daki futbolcularından Kaan Ayhan ve Barış Alper Yılmaz ise Macaristan maçında sakatlandı. İki oyuncu da A Milli Takım'ın dünkü idmanında yer almadı.

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A Milli Takım'da Macaristan ile oynanan maç öncesi antrenmanlara çıkmayan Yunus Akgün, maç kadrosunda yer almadı. TFF, Macaristan maçının ardından yaptığı açıklamada ise Yunus'un sakatlığı nedeniyle Macaristan ile oynanacak rövanş karşılaşmasına yetişmeyeceğini ve 24 yaşındaki futbolcunun aday kadrodan çıkartıldığını duyurdu.

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Galatasaray'ın Kolombiyalı stoperi Davinson Sanchez ise Brezilya ile oynanan maçta Alisson Becker ile çarpışmasının ardından oyundan çıkmak zorunda kaldı.

Son olarak Alvaro Morata, rahatsızlığı nedeniyle İspanya'nın dünkü antrenmanına katılamadı.

MİLLİ ARA SONRASI İLK MAÇ DERBİ!

Galatasaray milli ara dönüşünde Süper Lig'de derbi maçta Beşiktaş'ın konuğu olacak. Zorlu karşılaşma 29 Mart Cumartesi günü Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak.

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#Galatasaray#Alvaro Morata#Davinson Sanchez

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