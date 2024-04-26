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Galatasaray'da Metin Öztürk'ten Mertens ve şampiyonluk sözleri

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#Galatasaray#Metin Öztürk#Mertens
Galatasarayda Metin Öztürkten Mertens ve şampiyonluk sözleri
Oluşturulma Tarihi: Nisan 26, 2024 23:08

Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, 3-0'lık Adana Demirspor maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

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Adana Demirspor'u deplasmanda 3-0 ile geçen ve liderliğini sürdüren Galatasaray'da ikinci başkan Metin Öztürk maç sonrası açıklamalar yaptı.

Rekorlar kıymetli. 24. şampiyonluğa gidiyoruz. Önümüzdeki yıl Dursun Özbek'in liderliğinde 5. yıldızı da takacağız. Daha çok maç var. Hiçbir şey garanti değil. Oynayacağımız rakipler arasında küme düşmeye oynayan takımlar var. Yarıştığımız Fenerbahçe de var. Biz gücümüz yettiğince tüm takımları yenerek ligi planladığımız gibi bitirmeyi hedefliyoruz. Taraftarımız bayrakları hazırlasın dedik. Herkes büyük emek verdi. Ümit ediyorum ki bunun karşılığını alacağız.

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FENERBAHÇE İLE PUAN FARKI...

7 puan diye algılamak doğru değil. Şu anda aramızda 4 puan fark var. Rakibimiz henüz oynamadı. İster 7 olsun, ister 5 puan olsun. Hedefimiz 105 puanla şampiyon olmak.

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"HAKEM KONUŞMAYA GEREK YOK"

Çok fazla hakem konuşmaya gerek yok. Yunanistan'da da yabancı hakemler var. Orada da şikayetçiler. Herkes elinden geleni yapıyor. Hakem kardeşlerimiz de elinden geleni yapıyor. Yeter ki kasıt olmasın.

MERTENS TAKIMDA KALACAK MI?

Mertens için karar verecek olan Okan Buruk ve Erden Timur'dur. Ama bugün harika bir Mertens resitali izledik. İnsan olarak müthiş. Ümit ediyorum ki bu performansını bizimle devam ettirmesi.

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#Galatasaray#Metin Öztürk#Mertens

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