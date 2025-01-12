Galatasaray'da Metin Öztürk'ten maç sonu hakem ve TFF'ye tepki! Fenerbahçe'ye gönderme...

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Süper Lig'de Başakşehir'i deplasmanda 2-1 mağlup eden Galatasaray'da İkinci Başkan Metin Öztürk, maç sonunda çarpıcı açıklamalar yaptı.

İşte Metin Öztürk'ün sözleri;

Sahada oynatmamaya çalışan bir hakem vardı. Müdahale etmesi gereken durumlarda müdahale etmeyen bir VAR vardı. Zaten sabıkaklı bir VAR. Bakarsanız görürsünüz. Verilmeyen penaltımız. Torreira'ya bakınca oradaki sarı kart, o da inanılır gibi değil.

SKANDAL BİR FEDERASYON

Neresinden bakarsanız bakın skandal bir federasyon var. Umarım bir an önce giderler. Türk futbolunun önünü açarlar.

İKİNCİYİ İTTİRECEKLER

Yarınki maçta da, ikinci sıradaki takımı ayakta tutmak için ne yapacaklar göreceğiz. Gözümüz orada olacak. İkinci takımı ayakta tutmak, ittirmek için ellerinden geleni yapacaklar. Biz önümüze bakıyoruz. Geçen sene de yabancı VAR ile şampiyon olduk. Karar ne olursa olsun mayıs ayında Galatasaray mutlaka şampiyon olacak.

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7 YILDIZ TAKSINLAR

Galatasaray, gerçek beşinci yıldızı takacak. Onlar sahte beşinci yıldız takıyorlar. Kamuoylarını oyalamak için önerim, 1907'ye kuruluşları, 7 yıldız taksınlar. Hiç olmazsa havaları olur.