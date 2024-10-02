Galatasaray'da Metin Öztürk'ten Acun Ilıcalı'ya sert yanıt ve PFDK tepkisi! Ilıcalı'dan cevap gecikmedi

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Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Metin Öztürk, ciddi bir kulüp olarak gayriciddi kişilere ve durumlara cevap vermeyeceklerini söyledi.

Metin Öztürk, UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında yarın Letonya'nın RFS takımıyla karşılaşacak Galatasaray'ın Riga'ya seyahati öncesi İstanbul Havalimanı'nda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

OKAN BURUK'UN PFDK'YA SEVKİ

Olanları şaşkınlıkla takip ediyoruz. Hakaret varsa sarı kart ya da kırmızı kartla cezalandırılır. Böyle bir hakaret olmadığını biliyorum. Hakaret yüz yüze olur, öyle bir durum yok. İki sponsor kardeş kulübü hayretle izliyoruz. Demek ki sahada kazanamayınca masa başında bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Yeni federasyona biz gerçekten çok güveniyoruz. Ümit ediyorum ki bu saçmalıklara aldanmazlar.

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ACUN ILICALI'YA SERT YANIT

PFDK sevki ile bu açıklamaların zamanı tesadüftür. TFF'nin kalkıp da bir 'Survivor'cının lafıyla hareket edeceğini sanmıyorum. Biz ciddi bir kulübüz. Galatasaray Lisesi'nden çıkmış, üniversitesi olan bir kulübüz. Gayriciddi kişilere cevap vermek istemiyoruz. Dominik ile Türkiye'yi karıştıran, oradaki kendi yönetimindeki yarışmacılarla Süper Lig'in kulüplerini, taraftarlarını, hocalarını, oyuncularını karıştıran birine cevap vermek abesle iştigaldir. Gitsin mahallesinde oynasın.

"MERT HAKAN'I KİMSE KONUŞMUYOR"

Mert Hakan Yandaş'ı kimse konuşmuyor. Kendisinin de Galatasaray maçında sözlü hakaretleri var, bunları kameralar yakalamış. 11 senedir şampiyon olamayan kulüp n'apsın, otursun derdine ağlasın. Demek ki sahada kazanmayı beceremiyorlar. 3-0'dan sonra hakem yardımıyla böyle oldu yoksa maç 5'e 6'ya gidecekti.

"ACUN BEY RTÜK'TEN CEZA YİYEN KABALI HATIRLIYORDUR"

İllegal bahis söylemi de vardı. Hepimizin mücadele etmesi gereken bir konu. Biliyorsunuz ki bize bir spor kanalı, reklam vermek istedi. Biz de araştırdık, girdik internet sitelerine. Hakikaten sporla ilgili belli haberler var. Bir sponsporluk anlaşması yaptık. Bir maçta sırtta reklamları yayınlandı. Gerek kamuoyundan gerek taraftarımızdan tepki geldi. Biz TFF'den izin aldık bu reklam için. TFF de sorumluluğu bizde almak kaydıyla izin verdi. Biz de bunu askıya aldık. Önceki gün TFF izni iptal edince kaldırdık. İllegal bahis çok önemli konu. Şuna bakmak lazım, 2021 yılıydı sanırım, bir TV kanalına RTÜK'ten bir ceza geldi. Bu hangi kanaldı hatırlamıyorum, Acun Bey biliyordur o kanalı. O ceza niye gelmiş, illegal bahis siteleri reklamı yayınladığı için geldi. Bilginize.

Gözden Kaçmasın Galatasaray'dan Acun Ilıcalı ve PFDK tepkisi geldi Haberi görüntüle

ACUN ILICALI'DAN CEVAP GELDİ

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Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, Metin Öztürk'ün açıklamalarına sosyal medya paylaşımlarıyla yanıt verdi.

Ilıcalı art arda şu paylaşımları yaptı: