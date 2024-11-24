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Galatasaray'da Metin Öztürk: Mourinho’ya dur diyen yok

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#Galatasaray#Metin Öztürk#Fenerbahçe
Galatasarayda Metin Öztürk: Mourinho’ya dur diyen yok
Oluşturulma Tarihi: Kasım 24, 2024 07:00

Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk Kayseri-Fenerbahçe maçı oynanırken konuştu. Sarı kırmızılı yönetici, F.Bahçe’nin hocasının ayrıcalıklı olduğunu ileri sürerek, “Adam bizi küçük düşürüyor. Türklüğümüzü aşağılıyor, bir tane laf yok! Ama TFF başkanı Okan Hoca’ya hemen lafı yetiştirdi” dedi.

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Galatasaray 2. Başkanı Metin Öztürk, Mourinho’ya kimsenin laf edemediğini söyledi. Kayseri-F.Bahçe maçı devam ederken sert bir açıklama yapan Öztürk, “Adam bizi küçük düşürüyor. 1 maç ceza alıyor. Türklüğümüzü aşağılamak dahil her şeyi yapıyor, bir tane laf yok! Ama TFF başkanı Okan Hoca’ya hemen lafı yetiştirdi” dedi.

AKILLARA ZİYAN BİR PENALTI!

Son haftalarda inanılmaz şeyler olduğunu ileri süren Öztürk, “Çivisinin çıkmasını beklemiyorduk. Kayseri’de bir maç oynanıyor. Bir penaltı var, akıllara ziyan! Kostic, adamın ayağına basıyor, 4. dakikada, bu herkesin ayarını bozuyor! Hakem hata yapabilir, dön bir VAR’a git!” diye konuştu.

 

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#Galatasaray#Metin Öztürk#Fenerbahçe

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