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Galatasaray'da Metehan Baltacı Polonya yolcusu! Prensip anlaşmasına varıldı

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#Galatasaray#Metehan Baltacı#Transfer
Galatasarayda Metehan Baltacı Polonya yolcusu Prensip anlaşmasına varıldı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 17, 2026 16:02

Galatasaray’da Metehan Baltacı’nın takımdan ayrılma ihtimali gündeme geldi. Genç oyuncusunun Polonya ekibi ile prensip anlaşmasına vardığı iddia edildi.

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Galatasaray'ın genç futbolcusu Metehan Baltacı Polonya yolcusu. 23 yaşındaki savunmacı Pogon Szczecin ile prensipte bireysel olarak anlaştı.

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Geride kalan sezonun önemli bölümünü tutuklu yargılandığı için kaçıran Metehan Baltacı Polonya yolcusu. Galatasaray altyapısından yetişen 23 yaşındaki futbolcuya bir süre önce Polonya kulübü Pogon Szczecin talip olmuştu.

23 yaşındaki futbolcu Pogon Szczecin ile yaptığı görüşmelerde prensip anlaşmasına da vardı.

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Galatasarayda Metehan Baltacı Polonya yolcusu Prensip anlaşmasına varıldı

Galatasaray ise Metehan'ı bonservisle göndermek için acele etmiyor. UEFA Şampiyonlar Ligi listesine ülke dışından 17 oyuncu yazabilen sarı-kırmızılılar dört kulüp altyapısından yetişmiş oyuncu yazmak durumunda.

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Metehan Galatasaray altyapısından yetiştiği için sarı-kırmızılılar bu kriterleri karşılayan Emin Bayram'ı düşünüyor ancak henüz oyuncu tarafı ya da kulübüyle bir temas kurulmadı.

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Emin Bayram 2024 yazında 4 milyon Euro bonservis bedeliyle Westerlo'nun yolunu tutmuştu. Geçen sezon toplamda 39 maça çıkan 23 yaşındaki savunmacı 4 gol 2 asistlik performans sergiledi.

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#Galatasaray#Metehan Baltacı#Transfer

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