Galatasaray'da Mertens'ten maç sonu 'Fenerbahçe' yanıtı!

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Hazırlık maçında Toulouse'u 2-1 mağlup eden Galatasaray'da Dries Mertens, maç sonunda konuştu.

Takım olarak lige ara verdikleri şekilde devam etmek istediklerini belirten Belçikalı yıldız, "Bu maçı kazanmak ve İstanbul’a iyi hislerle gitmek çok önemliydi. Burada olmaktan dolayı çok gururluyum. Güzel maçlar çıkardılar. Takım daha önce nasıl iyi oynadıysa aynı şekilde devam edecek." şeklinde konuştu.

Mertens, "Ligdeki en büyük rakibiniz kim?" sorusuna ise "Fenerbahçe" yanıtı verdi.