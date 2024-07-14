Galatasaray'da Mertens'ten Batshuayi yorumu: Ben yapamazdım

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Galatasaraylı futbolcu Dries Mertens, Avusturya kampında Sabah'a konuştu.

"EN DEĞERLİSİ BARIŞ ALPER'Dİ"

'Geçen sezonun asist kralısın ve en değerli oyuncu olarak görülüyorsun. 37 yaşında bu performansının sırrı nedir?'

"Bana göre en değerli oyuncu Barış Alper Yılmaz'dı. Çünkü büyük adımlar attığını düşünüyorum. Daha fazla adım atacağını da umuyorum. Hem benim için hem de Galatasaray için umarım takımda kalır. Sanırım 23-24 yaşında, kendisini tam gösterebilmek için bir sezon daha kalması gerekir. Takım içerisinde bir adım daha atar ve kendi pozisyonunu bulur. Baktığınız zaman sol kanat, sol bek, sağ kanat, sağ bek olarak oynadı. Her yerde oynayabiliyor. Genç oyuncularla konuşmayı ve onlara yardım etmeyi seviyorum. Şimdi önlerinde seçenekler olacak ve ben onlara bu seçeneklerle ilgili yardım etmek için buradayım. Bana gelirsek... İyi bir sezon geçirdim. İyi işler yaptık. Belirli bir yaşa geldiğiniz ve kazandığınız zaman mutlu oluyorsunuz.

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OKAN BURUK YORUMU

Okan Hoca, Galatasaray'da iki senede iki şampiyonluk kazandı ve artık bir efsane. Fatih Terim de aynıydı. Önce Fiorentina'da sonra Milan'daydı. Okan Hoca belki Galatasaray'da biraz daha zaman geçirdikten sonra gidebilir. Nereye isterse oraya gidebilecektir. Şu anda çok mutlu olduğunu ve kulübün de ondan mutlu olduğunu düşünüyorum.

CIRO IMMOBILE SÖZLERİ

Ciro Immobile'nin Beşiktaş'a transfer olması üzerine sorulan soruyu da cevaplayan Mertens, "Beşiktaş onun gelmesi için çaba sarf etmiştir. O da bu sevgiyi hissedip gelme kararı almıştır. Benim için durum böyleydi, Icardi için de aynısı olduğunu düşünüyorum. Bazı zamanlarda kulübün seni istediğini hissedersin ve bu senin için en iyi karardır" dedi.

"TÜRKİYE ADINA ŞANSSIZLIKTI"

Türkiye'nin EURO 2024 performansını değerlendiren yıldız oyuncu, şu yorumu yaptı: Hollanda birinci golü attıktan hemen sonra orta geldi ve ikinci golü attılar. Bu an Türkiye adına şanssızlıktı. Belki bu gol olmasaydı, Türkiye turnuvaya devam edecekti. Türk Milli Takımı oyuncuları büyük tutkuyla oynadı. Montella da kendi kimliğini koydu. İzlemesi çok keyifliydi. Napolililer gibi her yerde Türklerle karşılaşabiliyorsunuz. Çalışmayı seviyorlar, macera arıyorlar, takımlarına tutkuyla bağlılar... Montella ile EURO 2024 öncesi görüştüm. Futbolla ilgili oldukça fazla konuştuk. Çok iyi bir insan. Türk Milli Takımı'ndaki oyuncularla da konuştum, Montella'yı çok seviyorlar.

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"GALATASARAY İLE NAPOLİ ARASINDAKİ FARK..."

Galatasaray'da olup da Napoli'de olmayan şey nedir?

Çok güzel bir stada sahip olmamız. Galatasaray'daki atmosfer inanılmaz. Beni ziyarete gelen bütün arkadaşlarıma kalıp maçımızı izlemelerini tavsiye ediyorum. Hangi takımda oynarsak oynayalım, stat her zaman dolu oluyor. Geri kalanın aynı olduğunu düşünüyorum. Her iki şehirde de insanlar futbolla yaşıyorlar, futbola aşıklar. Herkes kendisini birer hoca gibi görüp, takım için olabilecek iyi şeyleri konuşup tartışıyor.

BATSHUAYI İÇİN OLAY YORUM: BEN YAPAMAZDIM

Belçika Milli Takımı'ndan arkadaşın Batshuayi ile transfer sürecinde hiç konuştun mu? Fenerbahçe'den Galatasaray'a gelmesini nasıl yorumluyorsun?

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Hayır, konuşmamıştım, sadece haberleri gördüm. Daha sonra kendisine mesaj attım; 'Geliyor musun?' diye sordum. Geldiği için çok mutluyum. Geçen sezon iyi iş çıkarttı ve çok fazla gol attı. Galatasaray'ın onu istediğini hissetti ve önüne çıkan şansı değerlendirdi. Galatasaray'a gelişi onun aldığı bir karar, belki benim alamayacağım bir karar. Batshuayi çok iyi bir insan, kimseyi incitmek istemedi. Futbol oynamayı seviyor. Gol atmaya her zaman için susamış biri. Bu nedenle bu kadar çok fazla gol atabiliyor.