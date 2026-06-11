Galatasaray'da Mertens sürprizi! Okan Buruk istedi

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Galatasaray'da uzun bir süredir teknik ekibe katılması beklenen Dries Mertens ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

Galatasaray’da Dries Mertens’in teknik ekibe katılmasıyla ilgili süreçte önemli bir aşama kaydedildi. Sarı-kırmızılı kulüpte uzun süredir gündemde olan bu konuda son günlerde görüşmelerin hız kazandığı öğrenildi.

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Teknik direktör Okan Buruk’un geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen toplantıda, Mertens’i ekibinde görmek istediğini bir kez daha dile getirdiği belirtildi. Bunun ardından taraflar arasındaki temasların sıklaştığı ifade edildi.

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İlk görüşmelerde teklife olumlu yaklaşmayan Mertens ve ailesinin ise son yapılan görüşmeler sonrasında ikna olmaya daha yakın olduğu öğrenildi. Galatasaray yönetimi ve Okan Buruk’un ısrarcı tavrının, Belçikalı futbolcunun kararında etkili olduğu belirtiliyor.

Futbolculuk kariyerini noktalayan ve Galatasaray taraftarlarının unutulmaz isimleri arasına giren Mertens’in, önümüzdeki dönemde sarı-kırmızılı kulübe bu kez teknik ekipte dönme ihtimali güçlenmiş durumda.