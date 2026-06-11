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Galatasaray'da Mertens sürprizi! Okan Buruk istedi

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#Galatasaray#Okan Buruk#Dries Mertens
Galatasarayda Mertens sürprizi Okan Buruk istedi
Oluşturulma Tarihi: Haziran 11, 2026 08:49

Galatasaray'da daha önce unutulmaz anlar yaşayan Mertens için geri dönüş umudu doğdu.

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Galatasaray'da uzun bir süredir teknik ekibe katılması beklenen Dries Mertens ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

Galatasarayda Mertens sürprizi Okan Buruk istedi

Galatasaray’da Dries Mertens’in teknik ekibe katılmasıyla ilgili süreçte önemli bir aşama kaydedildi. Sarı-kırmızılı kulüpte uzun süredir gündemde olan bu konuda son günlerde görüşmelerin hız kazandığı öğrenildi.

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Teknik direktör Okan Buruk’un geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen toplantıda, Mertens’i ekibinde görmek istediğini bir kez daha dile getirdiği belirtildi. Bunun ardından taraflar arasındaki temasların sıklaştığı ifade edildi.

Galatasarayda Mertens sürprizi Okan Buruk istedi

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İlk görüşmelerde teklife olumlu yaklaşmayan Mertens ve ailesinin ise son yapılan görüşmeler sonrasında ikna olmaya daha yakın olduğu öğrenildi. Galatasaray yönetimi ve Okan Buruk’un ısrarcı tavrının, Belçikalı futbolcunun kararında etkili olduğu belirtiliyor.

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Futbolculuk kariyerini noktalayan ve Galatasaray taraftarlarının unutulmaz isimleri arasına giren Mertens’in, önümüzdeki dönemde sarı-kırmızılı kulübe bu kez teknik ekipte dönme ihtimali güçlenmiş durumda.

Galatasarayda Mertens sürprizi Okan Buruk istedi

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#Galatasaray#Okan Buruk#Dries Mertens

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