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Galatasaray'da Mertens için son karar verildi!

Güncelleme Tarihi:

#Dries Mertens#Galatasaray#Sözleşme
Galatasarayda Mertens için son karar verildi
Oluşturulma Tarihi: Nisan 23, 2025 11:30

Galatasaray'da sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Dries Mertens'in geleceği ile ilgili yönetimin son kararı verdiği belirtildi.

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2022 yılında bedelsiz olarak Galatasaray'a katılan Mertens'in sözleşmesi sezon sonunda bitecek. Geçen sezon sonunda da futbolu bırakmayı düşünen ancak eşinin ısrarı ile bir sezon daha Sarı - kırmızılılarda devam eden yıldız oyuncu için yönetimin son kararı verdiği belirtildi.

KADRODA DÜŞÜNÜLMÜYOR

Habertürk Spor'da yer alan habere göre Galatasaray yönetimi 10 numara bölgesi için Mertens’i hem maliyet hem de yabancı kontenjanı sebebiyle düşünmüyor.

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TEKNİK HEYET TEKLİFİ 

Sarı-kırmızılı kulüp futbolu bırakma kararı alması halinde Juan Mata gibi Mertens’e de teknik heyete katılma teklifi yapacak.

Belçikalı futbolcu ise futbolu bir süre bırakarak ailesiyle birlikte dünyayı gezme planları yapıyor.

BU SEZONKİ PERFORMANSI 

Belçikalı oyuncu Galatasaray'da çıktığı resmi müsabakalarda 46 maçta 5 gol ve 21  asistlik skor katkısı verdi. 

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#Dries Mertens#Galatasaray#Sözleşme

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