Galatasaray'da Mertens için son karar verildi!

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2022 yılında bedelsiz olarak Galatasaray'a katılan Mertens'in sözleşmesi sezon sonunda bitecek. Geçen sezon sonunda da futbolu bırakmayı düşünen ancak eşinin ısrarı ile bir sezon daha Sarı - kırmızılılarda devam eden yıldız oyuncu için yönetimin son kararı verdiği belirtildi.

KADRODA DÜŞÜNÜLMÜYOR

Habertürk Spor'da yer alan habere göre Galatasaray yönetimi 10 numara bölgesi için Mertens’i hem maliyet hem de yabancı kontenjanı sebebiyle düşünmüyor.

TEKNİK HEYET TEKLİFİ

Sarı-kırmızılı kulüp futbolu bırakma kararı alması halinde Juan Mata gibi Mertens’e de teknik heyete katılma teklifi yapacak.

Belçikalı futbolcu ise futbolu bir süre bırakarak ailesiyle birlikte dünyayı gezme planları yapıyor.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Belçikalı oyuncu Galatasaray'da çıktığı resmi müsabakalarda 46 maçta 5 gol ve 21 asistlik skor katkısı verdi.