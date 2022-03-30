Galatasaray'da merak edilen soru: 10 günde 43 üye nasıl bulunacak

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Galatasaray Kulübü, başkan Burak Elmas ve yönetim kurulunun idari açıdan ibra edilmemesi nedeniyle yeniden seçim atmosferine girdi. 26 Mart Cumartesi saat 10.00’da başlayıp ertesi günün ilk saatlerine sarkan olağan mali genel kurul sonrası tüzük gereği seçime gitmesi gereken Elmas, herkesin merakla beklediği bu tarihi 30 Nisan Cumartesi olarak belirledi. Ancak camiada birçok kişi, Elmas’ın açıkladığı takvimi ‘baskın seçim’ olarak değerlendiriyor.

Tüzüğe göre son tarih 8 Nisan

Sarı kırmızılı kulübün tüzüğüne göre, 30 Nisan’da yapılacak olağanüstü seçimli genel kurulda başkanlığa aday olacak üyeler, 8 Nisan Cuma gününe kadar listelerini Divan Kurulu Başkanlığı’na teslim etmek zorunda. Bu zorlu göreve soyunan üyeler sadece 10 gün içinde Yönetim Kurulu (1 başkan, 15 üye), Denetim Kurulu (3 asil, 3 yedek), Sicil Kurulu (7 asil, 3 yedek), Disiplin Kurulu (7 asil, 5 yedek) adayı olarak toplam 43 isim belirlemek zorunda. Bu da birçok ismin geri adım atmasına neden oldu.

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En hazır Metin Öztürk

G.Saray’da şu anda başkan adaylığına en hazır isim Metin Öztürk olarak görünüyor. Camianın önemli bölümünün aday olmasını istediği eski başkan Dursun Özbek, bu yöndeki taleplere olumsuz yanıt verdi. Bir diğer eski başkan Ünal Aysal da aday olmayı düşünmüyor. Abdurrahim Albayrak sessizliğini korurken, bir ara ismi geçen Kaan Kançal’ın aday olmayı düşünmediği öğrenildi. Liste oluşturmak için verilen zamanın kısa olması nedeniyle 30 Nisan’daki seçimde en fazla 3 üyenin başkanlığa aday olması bekleniyor.