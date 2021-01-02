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Haber Giriş: 02.01.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Galatasaray'da mecburi değişim!

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Galatasaray'da mecburi değişim!
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Bu sezon tüm lig maçlarında görev yapan Taylan cezalı, Feghouili de sakat, Omar ise yaşadığı talihsiz kaza nedeniyle yok. Taylan’ın yerine Ömer şans bulacak. Luyindama stopere, Donk orta sahaya geçecek. Oğulcan ise yine forvette.

Spor Arena / Ali Naci KÜÇÜK - Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Süper Lig’de zorlu Trabzonspor deplasmanında takımı 2-0’lık skorla kazanmış olsa da sahaya süreceği ilk 11’de zorunlu olarak değişikliklere gidecek. Bu sezon sarı kart cezalı Taylan’sız ilk kez takımını sahaya sürecek olan Terim’in başarılı futbolcusunun yerine uzun bir aranın ardından Ömer Bayram’a Antalya karşısında ilk 11’de şans vermesi bekleniyor.

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SAĞ BEKTE LINNES OYNAYACAK

Yılbaşı gecesi geçirdiği kaza nedeniyle sahalardan uzak kalacak olan Omar Elabdellaoui’nin yerine ise sağ bekte Martin Linnes’e forma giyecek. Sarı kırmızılılarda Taylan ve Omar dışında bu karşılaşmada forma giyemeyecek bir başka isim ise sakatlığı bulunan Sofiane Feghouli. Trabzonspor maçında adalesinden sakatlanan Cezayirli futbolcu da karşılaşmada mücadele edemeyecek. Sarı kırmızılılarda, Luyindama stopere, Ryan Donk ise orta sahaya geçecek.

OĞULCAN YİNE FORVET

Trabzonspor maçında forvet olarak görev yapan ve 86 dakika sahada kaldığı karşılaşmada 1 gol atan Oğulcan’ın hafta içi taktik idmanlarında yine ileri uçta denendiği öğrenildi. Bordo mavililere karşı Oğulcan’ın yerine son anlarda oyuna dahil olan Radamel Falcao’nun ise karşılaşmada yedek kalması bekleniyor.

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