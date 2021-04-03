Galatasaray'da mecburen Ozornwafor! Hatayspor maçında...

Spor Arena / Ali Naci KÜÇÜK - Galatasaray ligin en zorlu deplasmanlarından birine, Hatayspor karşısında tam 6 as futbolcusundan eksik çıkacak. Marcao, Luyindama ve Yedlin’in cezalı olduğu maçta sakatlığı bulunan Kerem ile birlikte Covid 19 nedeniyle karantinaya alınan Taylan ve Emre Kılınç da forma giyemeyecek. Ceza alan teknik direktör Fatih Terim ve Ümit Davala kenarda olmayacak. Bu sorunların üzerine bir de Gedson Fernandes’in geç dönüşü eklendi. Portekiz U21 Milli Takımı’nda bulunan Fernandes ancak dün sabah İstanbul’a gelebildi ve sarı kırmızılı takımla sadece bir antrenman yaptı.

ORTA SAHADA GÖREV ÖMER BAYRAM'IN

Bu nedenle Gedson Fernandes’in Hatayspor maçın da ilk 11’de olması beklenmiyor. Fernandes’in yerine orta sahada Ömer Bayram’ın görev alması bekleniyor. Büyük bir krizin yaşandığı stoperde ise Donk’un yanında Fatih Terim’i performans olarak tatmin etmese de mecburen Valentine Ozornwafor oynayacak! Tecrübeli teknik adamın, Christian Luyindama ve Marcao’nun yokluğunda bu mevkiye esasen Taylan’ı düşündüğü ancak genç futbolcunun rahatsızlanması nedeniyle, taktik çalışmalarda yeterli görmese de Ozornwafor’a şans tanıyacağı belirtildi.

SAĞ BEKTE ŞENER OYNAYACAK

Böyle olması durumunda Nijeryalı futbolcu kariyerinde ilk kez G.Saray’da resmi bir maçta ilk 11’de şans bulacak. Ozornwafor bu sezon sadece G.Birliği maçında sonradan girip 6 dakika şans bulmuştu. Bu maçta tek forvetli oyun formasyonuna dönecek olan Fatih Terim, forvette beklenenin aksine Falcao yerine Mohamed’i oynatacak. Tecrübeli teknik adamın son taktik idmanında forvette Mısırlı golcüye, sağ bekte ise Linnes yerine Şener’i görevlendirdiği ortaya çıktı. Kanatlarda Onyekuru ile Feghouli’yi oynatacak olan Fatih Terim forvet arkasında ise Arda Turan’ı görevlendirecek.

Hatayspor’da ise sakat olan Selim ve Traore ile cezalı Kone ve Katranis forma giyemeyecek. Boupendza’nın Covid olduğu iddia edilse de yönetim bunu yalanladı ve futbolcunun görev alabileceğini söyledi.

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