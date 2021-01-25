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Futbol
Haber Giriş: 25.01.2021 - 09:59 | Son Güncelleme:

Galatasaray'da Mbaye Diagne için kritik hafta! West Bromwich...

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Galatasaray'da Mbaye Diagne için kritik hafta! West Bromwich...
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Galatasaray'da İngiltere Premier Lig ekibi West Bromwich Albion'a transferi gündemde olan Mbaye Diagne için son karar bu hafta yapılacak görüşmelerden sonra çıkacak.

Galatasaray'da 13 milyon Euro bedelle Kasımpaşa'dan transfer edilen ve kadroya katıldığı günden bu yana eleştirilerin odak noktası olan Mbaye Diagne için İngiliz ekibi West Bromwich'in ilgisi vardı.

Ada temsilcisi, Galatasaray'la temas kurup, görüşmelere başlasa da bu pazarlıklardan henüz olumlu bir sonucun çıkmadığı öğrenildi. West Bromwich kiralama formülüyle transferi çözmek isterken, Sarı-Kırmızılılar sözleşme zorunlu satın alma maddesi de koymayı hedefliyor. Tarafların bu hafta içinde bir kez daha görüşeceği vurgulandı. (Fanatik)

 

Galatasarayda Mbaye Diagne için kritik hafta West Bromwich...

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