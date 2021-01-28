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GeriFutbol Galatasaray'da Mbaye Diagne gidiyor, Yedlin geliyor!
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Futbol
Haber Giriş: 28.01.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Galatasaray'da Mbaye Diagne gidiyor, Yedlin geliyor!

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Galatasaray'da Mbaye Diagne gidiyor, Yedlin geliyor!
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Galatasaray'da son dönemde başarılı bir form gösteren Mbaye Diagne, West Bromwich Albion’a transfer olmak üzere.

Premier Lig ekibi, sarı kırmızılıların 6 ay için talep ettiği 800 bin Euro’luk kiralama bedeline onay verdi. Transfer artık imzaya kaldı.

Aslan, Ada’dan bir de transfer yapıyor. G.Saraylı yetkililer, Newcastle United’ın 27 yaşındaki ABD’li sağ beki DeAndre Yedlin için temaslarını artırırken, tecrübeli futbolcu konusunda önemli gelişme sağlandığı ifade edildi.

ONYEKURU SAHAYA ÇIKTI

Süper Lig’in 22. haftasında yarın Gaziantep FK ile deplasmanda karşılaşacak Galatasaray, zorlu karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti. İdmanın Fatih Terim yönetimindeki ana bölümünde taktik çalışma yapıldı. Bununla birlikte sarı kırmızılılara geri dönen Henry Onyekuru da ilk idmanına çıktı.

Galatasarayda Mbaye Diagne gidiyor, Yedlin geliyor

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