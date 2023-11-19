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Galatasaray'da Mauro Icardi'ye özel program! Geri dönüşü...

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#Galatasaray#Icardi#Sakatlık
Galatasarayda Mauro Icardiye özel program Geri dönüşü...
Oluşturulma Tarihi: Kasım 19, 2023 11:58

Beşiktaş derbisinde Ghezzal’ın müdahalesiyle sakatlanan ve o günden bu yana Bayern’e attığı penaltı dışında gol bulamayan Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi’ye milli arada özel bir program uygulanıyor. Yıldız futbolcunun hafta başında takıma katılma ihtimali ortaya çıktı.

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Ligdeki Beşiktaş derbisinde Ghezzal’ın müdahalesiyle topuğundan sakatlanan 30 yaşındaki santrfor, o günden sonra sadece Bayern Münih’e ‘Panenka penaltısı’ atmış, lig ve Avrupa’daki diğer maçlarda gol bulamamıştı. Özel iğneyle oynadığı maçlarda eski günlerini mumla aratan Icardi, en iyi haliyle takıma geri dönmeye hazırlanıyor.

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Sakatlığın da etkisiyle bu süreçte çok müsait pozisyonları da değerlendiremeyen Icardi’ye, Milli arada özel bir program uygulanıyor. Takımla çalışmalara katılmayan ve aktif dinlenmeyle sezonun kalan bölümüne hazırlanan tecrübeli futbolcunun, kendisini daha iyi hissettiği belirlendi.

AĞRILARI GEÇMEZSE...

Fanatik'in haberine göre Kulüp doktorlarının yaptığı son tetkikler sonucu Icardi’nin hafta başında takıma katılma ihtimali ortaya çıktı. Arkadaşlarından ayrı kaldığı dönemde kilosuna da dikkat eden Güney Amerikalı yıldız, ağrıları tam olarak dindiğinde antrenmanlardaki yerini alacak. Ara sonrası üst üste oynanacak Alanyaspor ve Manchester United maçlarında Icardi’nin iğnesiz şekilde takıma geri dönüşü kritik öneme sahip. Deneyimli golcüye tam olarak hazır hale gelmeden bir kez daha forma verilmeyeceği öğrenildi.

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#Galatasaray#Icardi#Sakatlık

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