Galatasaray'da Mauro Icardi'ye ne oldu? Derbi öncesi taraftarları endişelendiren detay...

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Galatasaray ile Fatih Karagümrük, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında kozlarını paylaştı. Rams Park Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanan müsabaka, sarı - kırmızılıların 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı. Puanını 43'e yükselten Galatasaray; 2. sırada yer alırken, derbi öncesi de hata yapmadı.

Sarı - kırmızılılarda yıldız golcü Mauro Icardi'nin son dönemdeki performansı ise taraftarlarda endişeye neden oldu.

SON 10 RESMİ MAÇTA STANDARDININ ALTINDA KALDI





Şampiyonlar Ligi'nin son 3 maçı dahil olmak üzere son 10 resmi karşılaşmada sahaya çıkan Arjantinli futbolcu, alışılmış olan performansından uzak bir görüntü sergiledi.

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Devler Ligi'ndeki son 3 maçta golü bulunmayan 30 yaşındaki futbolcu, Süper Lig'de çıktığı son 7 karşılaşmada ise 2 gol kaydetti. Icardi, bu gollerin yanında 4 de asist yaptı.

Mauro Icardi'nin 10 resmi maçta 2 golde kalması, bu sezonun başı ve geçtiğimiz sezon gösterdiği performans göz önünde bulundurulduğunda Galatasaraylı taraftarları endişelendirdi.

Aldığı kiloları hızlı bir şekilde veren ve fiziksel seviyede iyi bir form yakalayan Icardi'nin performansındaki düşüşün nedeni kamuoyunda, Beşiktaş maçındaki sakatlığının ardından iğne tedavisiyle sahaya çıkması olarak gösterildi.

GÜNTEKİN ONAY: "ICARDI'YE TERAPİ ŞART"





Spor yorumcusu Güntekin Onay, Kayserispor maçı sonrasındaki yazısında Icardi için "Mertens ve Icardi’nin hayal kırıklığı yaratan performansları sarı kırmızıların hücumdaki üretkenliğini de etkiledi. Öyle ki Icardi hiç ikili mücadele kazanamadı ve maç boyunca rakip ceza alanında sadece 5 kez buluşabildi. Derbi için Icardi’ye bir terapi şart. Arjantinli golcü böyle oynarsa Galatasaray’ın Kadıköy’de işi zor olur." ifadelerini kullandı.